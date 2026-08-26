El Partido Verde plantea afiliar al IMSS a mujeres cuidadoras sin costo para ellas

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de la Ciudad de México impulsó una iniciativa para garantizar el acceso a la seguridad social a las mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas.

Detalles de la propuesta legislativa

Reforma a la Ley del Seguro Social: Pretende abrir el régimen de seguridad social a las mujeres dedicadas a atender a familiares o personas dependientes, previo registro bajo los lineamientos que determine el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Financiamiento al 100% por el Estado: La iniciativa establece que el Gobierno Federal absorba la totalidad de las cuotas correspondientes, de modo que las beneficiarias no tengan que realizar aportación económica alguna.

Cobertura de prestaciones: Daría acceso a servicios de atención médica, seguros de invalidez y vida, así como prestaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Justificación del dictamen

El coordinador de la bancada ecologista, Jesús Sesma Suárez, advirtió sobre la falta de protección que históricamente ha acompañado a estas labores en el país:

"Durante años, estas tareas han permanecido invisibilizadas. Miles de mujeres destinan gran parte de su tiempo al cuidado de personas con enfermedades, discapacidad o en situación de vejez sin percibir un salario, prestaciones ni contar con ingresos propios."

Sesma Suárez insistió en que el cuidado debe reconocerse como un trabajo que aporta de forma directa al bienestar social y no como una simple obligación doméstica, por lo que urgió al Estado a brindar respaldo institucional para reducir las brechas de desigualdad y dar certeza económica y de salud a las familias.