Dan dos años de cárcel a exfuncionario de la FGR por certificado de bachillerato falso

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria contra Julio César Echevería Viera, exservidor público adscrito a la Fiscalía Federal en Yucatán, luego de acreditarse que presentó un certificado de bachillerato apócrifo ante autoridades de la propia institución.

De acuerdo con la investigación, en febrero de 2025 Echevería Viera, quien laboraba como auxiliar administrativo, entregó al Centro de Evaluaciones y Control de Confianza (CECC) una copia de un certificado con el que pretendía acreditar estudios de nivel medio superior.

Como parte del proceso de verificación, la documentación fue enviada a la institución educativa correspondiente para confirmar su autenticidad. La revisión permitió establecer que el certificado no era válido.

A partir de estos hechos, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), integró la carpeta de investigación y presentó ante la autoridad judicial los elementos de prueba relacionados con el uso del documento falso.

El caso fue resuelto mediante procedimiento abreviado, en el que un juez impuso al acusado una pena de dos años y ocho meses de prisión. La resolución también contempla la suspensión de sus derechos civiles y una amonestación pública.

Además, la autoridad judicial otorgó a Echevería Viera un plazo de siete días para determinar a cuál de los beneficios legales disponibles podrá acogerse, conforme a las condiciones establecidas en la sentencia.

La condena fue obtenida por la FGR a través de su Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, instancia encargada de investigar posibles conductas delictivas cometidas por servidores públicos vinculados con la propia institución.