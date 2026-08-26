FGR asegura más de 2 millones de litros de sustancias en predio de Nuevo León

Un cateo a un inmueble en Guadalupe dejó el aseguramiento de 2 millones 360 mil litros de una sustancia aún sin determinar, así como diversos contenedores y vehículos, en Nuevo León.

Más de dos millones de sustancias aseguradas en un predio de Guadalupe, Nuevo León Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) informó del cateo que se ejecutó el pasado 22 de agosto por ilícitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Más de dos millones de sustancias aseguradas en un predio de Guadalupe, Nuevo León Foto: Especial

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) decomisaron además de las sustancias tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, cuatro camionetas con pipas, dos camas caja seca, ocho motobombas, dos con cuenta litros, cuatro montacargas, un tanque tipo cisterna, diez ferrotanques, once tanques verticales y un remolque.

Más de dos millones de sustancias aseguradas en un predio de Guadalupe, Nuevo León Foto: Especial

Lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Nuevo León, quien mantiene a la espera el dictamen pericial para determinar el tipo de sustancia asegurada, así como ejercer la acción penal contra quienes resulten responsables.

Más de dos millones de sustancias aseguradas en un predio de Guadalupe, Nuevo León Foto: Especial

FGR asegura 467 mil litros de hidrocarburo

En días pasados, en un nuevo operativo ejecutado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ahora en dos predios del municipio de Salinas Victoria se logró el decomiso de 467 mil litros de hidrocarburo, así como artículos para la presunta extracción y almacenamiento del petrolífero, en Nuevo León.

La dependencia federal informó que en el primer cateo, efectivos de la Policía Federal Ministerial aseguraron dos montacargas, cinco semirremolques, un remolque acondicionado como oficina, un tanque y un compresor.

Además de tres silos, dos motobombas, siete tramos de manguera de alta presión, una estructura metálica, un tanque de fluido y filtrado, cinco frac tanks, un equipo cuenta litros, dos tractocamiones y 426 litros de hidrocarburo.

En un segundo predio se confiscaron 31 tractocamiones, seis semirremolques, un autotanque, cinco dollys, una cama baja, dos cabinas con chasis, un remolque, cinco contenedores, cinco remolques, 41 mil litros de hidrocarburo, un tanque horizontal, 10 cubitanques, tres remolques habilitados como comedor y oficinas, así como dos motocicletas.

En total se aseguraron los 467 mil litros de petrolífero y los dos inmuebles que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) para la integración de la investigación correspondiente.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República informó de otro importante aseguramiento de 371 mil litros de hidrocarburo en un cateo a un predio en Escobedo.