Prisión preventiva para “Comandante Cromo”, líder de célula ligada al CJNG

Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, identificado por autoridades federales como líder de la organización criminal “Los Cromos”, presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en su contra por su posible responsabilidad en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), solicitó su vinculación a proceso.

La defensa de Sánchez Santiago pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando un juez determine si existen elementos suficientes para sujetarlo formalmente a proceso. Previamente, la autoridad judicial calificó como legal su detención.

“Comandante Cromo” fue capturado en Guadalajara, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las investigaciones federales, Sánchez Santiago sería uno de los principales operadores de “Los Cromos”, grupo que presuntamente trabaja para el CJNG y estaría relacionado con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro, así como tráfico de drogas y armas.

La FGR continuará con el proceso judicial para definir la situación jurídica del detenido.