Registran sismo magnitud 5.1 en Chiapas; descartan riesgo de tsunami

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 5.1 durante la mañana de este sábado, con epicentro localizado a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con el boletín final emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, no se registraron daños ni afectaciones en las zonas adyacentes tras el movimiento telúrico. No obstante, las autoridades mantienen activo el monitoreo de la región.

Los cuerpos de emergencia precisaron que, tras la evaluación de las condiciones del evento, se descarta la generación de un tsunami. Únicamente se prevén ligeras variaciones de pocos centímetros en el nivel del mar en las zonas costeras próximas al epicentro.