Pese a trabajo remoto, detectan a 10 diputados faltistas

Ni la comodidad de la presencia vía remota introducida a raíz de la pandemia ha conseguido que la totalidad de los legisladores cumplan con el debe básico para el que fueron electos.

Una revisión realizada por Excélsior al registro parlamentario de la Cámara de diputados, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 10 de septiembre de 2026, destapó a 10 diputados federales identificados como faltistas por doble vía.

Se trata de representantes que no solo rebasan 10% de inasistencia a las asambleas del pleno, sino que, de forma paralela, eluden manifestar su voto en 50% o más de los proyectos de ley y reformas discutidos en la LXVI Legislatura.

Foto: Especial

La lista agrupa a políticos de alto perfil como el exjefe de la ayudantía presencial Daniel Asaf Manjarrez, que llegó a la bancada oficialista por la vía plurinominal, con 12 inasistencias por no votar y, en total, ha faltado 11.8% de las reuniones del pleno.

También se encuentra el veracruzano y exsenador y excoordinador de la bancada del PAN, ahora diputado, Julen Rementería del Puerto, representante plurinominal, que cuenta con 15 inasistencias por no votar y un nivel de ausentismo de 14.8%.

El diputado Jorge Luis Villatorio Osorio del PVEM suma 31 inasistencias por no votar y ha faltado a 26.5 % de las sesiones que, desde hace dos años, tienen los integrantes de las 66 legislatura.

Cuartoscuro

También sobresale una política de amplia trayectoria, como la diputada Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria de Turismo y excanciller y exsenadora por el PRI.

La ahora integrante de la bancada naranja por la vía de las plurinominales, tiene nueve inasistencias por no votar y se ha ausentado en 14.2% de las sesiones del pleno en San Lázaro.

Legado pandémico

Desde 2020, por la pandemia, el reglamento interno de la Cámara validó la modalidad de participación a distancia de sus integrantes.

A partir de entonces, el registro de asistencia de los diputados no distingue entre presencia física o virtual.

Sin embargo, la estadística parlamentaria reporta la asistencia de los legisladores en general, y precisa quiénes lo hacen cuando el tablero de asistencia ya está cerrado, toda vez que para ese registro se solicita una cédula de asistencia.

Especial

Los datos parlamentarios detallan además cuando los diputados se encuentran en alguna comisión oficial o si la inasistencia a las sesiones contó con el permiso de la Mesa Directiva o si el ausentismo se justificó.

La Cámara de Diputados, además, lleva un cómputo de las inasistencias de los diputados a la hora de las votaciones.

Éstas se dan cuando además de no haber registrado su asistencia al inicio de la sesión, el legislador no manifiesta el sentido de su voto en 50 % de los proyectos enlistados en la orden del día, sean reformas o decretos de ley que se discutieron durante la asamblea.

Los más impuntuales

La revisión arrojó que entre los más impuntuales se encuentran Lorena Piñón Rivera (PRI), que tiene un porcentaje de inasistencia de 23%, 46 justificantes de inasistencias y 31 ocasiones ha recurrido a la cédula de asistencia por llegar tarde. Sólo registra una insistencia por votación.

Además, Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI), quien se ha ausentado 20. 7% de las sesiones, ha presentado 42 justificantes y 26 cédulas por impuntual. No registra inasistencias por votación.