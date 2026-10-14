García Harfuch informa detención de “El Cromo”, presunto líder criminal ligado al CJNG 

Iván “N”, alias El Cromo, identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Cromos, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Guadalajara, Jalisco, como resultado de labores de inteligencia e investigación de autoridades federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la captura forma parte de las acciones del Gobierno federal para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec”, expresó el funcionario.

De acuerdo con García Harfuch, la detención fue resultado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Iván “N” es señalado por su presunta relación con delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. Además, cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, así como una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020, referida en registros de inteligencia.

Detención da continuidad contra red criminal en Juchitán

La captura de El Cromo da continuidad a las investigaciones que derivaron, el pasado 23 de septiembre, en la detención de Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y de otro presunto integrante de la misma estructura criminal.

Ambos fueron detenidos por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, además de presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

El operativo para capturar a Iván “N” fue encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía de Oaxaca, entre otras autoridades de Jalisco y Oaxaca.