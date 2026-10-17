Se arma pelea en pleno velorio en Huamantla, Tlaxcala

Ni en su velorio lo dejaron descansar, asistentes arman tremenda pelea en pleno rosario en el municipio de Huamantla, Tlaxcala.

Los hechos se registraron la noche del jueves en un domicilio en el Barrio de San Antonio cuando en el interior del domicilio se realizaba un velorio que terminó en una batalla campal, vecinos refieren que hasta hubo detonaciones de arma de fuego.

Algunas versiones refieren que un grupo de los asistentes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que en algún momento de la noche calentó los ánimos y estalló la pelea, en donde se aventaron hasta las sillas y se gritaron de todo.

Los vecinos dieron parte a las autoridades hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas.