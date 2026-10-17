Semar apoya en cateos en Chignahuapan y asegura droga

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) participó junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones de seguridad pública y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia.

Las autoridades ejecutaron seis órdenes de cateo como parte de investigaciones relacionadas con delitos considerados de alto impacto.

En la localidad de Tenextla fueron detenidos una mujer y un hombre. En el inmueble se localizaron 48 dosis de una sustancia con características similares al cristal, seis dosis de presunta marihuana, un arma de fuego, un cargador, 18 elementos balísticos y dinero en efectivo.

En otra intervención, realizada en el Barrio de Toltempan, tres hombres fueron detenidos. Las fuerzas de seguridad aseguraron aproximadamente 200 gramos de hierba con características propias de la marihuana y dos dosis de una sustancia similar al cristal.

Durante un cateo en el Barrio de Teoconchila fueron localizadas otras 48 dosis de posible cristal, además de una bolsa con presunta marihuana.

En un segundo domicilio de esa misma zona, las autoridades aseguraron una bolsa con hierba verde y 65 dosis de una sustancia con características similares al cristal.

En otro inmueble de Toltempan fueron detenidos una mujer y tres hombres. En el lugar se aseguraron 52 dosis de presunto cristal, dos dosis de una sustancia con características similares a la piedra, dos vehículos, seis elementos balísticos y dinero en efectivo.

Las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.