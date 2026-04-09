Juan Manuel pasará 55 años en prisión por matar a su novia embarazada

Tras ser encontrado culpable por el delito de feminicidio, Juan Manuel “N” recibió una sentencia de 55 años en prisión en el estado de Jalisco.

Los sucesos, registrados en septiembre de 2019 al interior de un inmueble en la colonia Lomas del Mirador, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, revisten una naturaleza de extrema crueldad y violencia de género.

Según consta en los datos de prueba, la víctima, quien se encontraba embarazada, fue interceptada por su novio, Juan Manuel “N”, mientras se encontraba en el baño.

Tras irrumpir de manera violenta, el agresor inició una serie de agresiones físicas directas al parecer por celos, profiriendo que el embarazo era de alguien más.

La violencia escaló de forma crítica cuando golpeó a su novia en la cabeza con un objeto del baño y posteriormente realizó maniobras con el objetivo de extraer el feto.

Tras depositar el producto en un recipiente y ocultarlo, el sujeto abandonó el lugar donde la mujer perdió la vida por las lesiones.

El esclarecimiento de este crimen fue resultado de una investigación exhaustiva y con estricta perspectiva de género dirigida por las distintas áreas de la Vicefiscalía de Jalisco.

A través de la aplicación de protocolos y el análisis pericial de criminalística de campo, se logró documentar de manera científica la responsabilidad del indiciado, garantizando una integración ministerial sólida.

Desde la recepción de la noticia criminal, el agente del Ministerio Público dio apertura a la carpeta de investigación correspondiente, acumulando los elementos materiales probatorios, testimoniales y dictámenes médico-forenses necesarios.

Tras la captura de Juan Manuel “N” y ante la contundencia de las pruebas, el juez dictó un fallo condenatorio, imponiendo la pena de 55 años de prisión.

Asimismo, se condenó al sentenciado al pago de 441 mil 550 pesos por concepto de reparación integral del daño.

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JCS