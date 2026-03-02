Dan prisión preventiva a funcionaria del municipio de Monterrey

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Karina "N", secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del municipio de Monterrey, por lo que permanecerá internada en un Centro de Reinserción Social Femenil Estatal mientras continúan las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

La resolución se dictó durante la audiencia inicial celebrada este lunes, en la que también comparecieron otros tres imputados vinculados con el mismo expediente, de acuerdo a ABC Noticias.

Tras la diligencia, el abogado Walter de Ochoa, representante legal del senador Waldo Fernández, confirmó que el juez determinó imponer la prisión preventiva y que los acusados solicitaron la ampliación del plazo constitucional para que se defina su situación jurídica.

Ochoa explicó que todos los señalados pidieron que el término se extendiera a 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo sábado 7 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el municipio de Cadereyta.

En ese sentido, la funcionaria municipal permanecerá privada de la libertad mientras el juez determina si es vinculada o no a proceso por los delitos que le atribuye el Ministerio Público.

Waldo Fernández relató que, al enterarse de una denuncia presentada en su contra, acudió personalmente ante la Fiscalía para verificar su existencia y señaló que no estaba debidamente ratificada ni se había identificado formalmente a quien la interpuso.

Según explicó, la persona denunciante —quien presuntamente sería Karina “N”—no proporcionó datos reales, lo que dificultó su localización durante varios meses.

El senador añadió que la indagatoria sigue en curso y que será importante conocer lo que declaren las tres personas detenidas, quienes decidieron reservarse su derecho a declarar durante esta primera etapa. Indicó que en los próximos días podrían surgir nuevos elementos o incluso más involucrados.

En relación con los delitos de los que se acusa a Karina “N”, Fernández sostuvo que existen inconsistencias evidentes en la denuncia presentada en su contra y afirmó que fue víctima de un intento de extorsión por parte de un abogado identificado como Gustavo García Rojo.

Aunque no precisó el monto que presuntamente le fue exigido, aseguró que esa información ya forma parte de la carpeta de investigación.

La detención de Karina “N” se llevó a cabo alrededor de las 15:45 horas de este domingo en el municipio de San Nicolás, Nuevo León, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República en su sede de Escobedo.

Tras los hechos, el gobierno de Monterrey emitió un comunicado en el que sostuvo que los acontecimientos serían ajenos a la actual administración municipal, además de reiterar su respeto al Estado de Derecho.

El Instituto Nacional Electoral informó también que, tras una consulta en el sistema de verificación de padrones, Barrón aparece con estatus “válido” como afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Nuevo León desde agosto de 2020, aclarando que la información es proporcionada por el propio partido.

JCS