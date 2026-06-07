PRI presume “goliza 16 a 0” contra Morena en Coahuila

Sólo unos minutos después del cierre de casillas, la dirigencia nacional del PRI presumió “goliza del PRI en Coahuila. Diputaciones locales ganadas: PRI 16, Morena cero”, dice el mensaje que colocó en todas sus cuentas en redes sociales.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional priista, escribió que “¡en Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado. Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar. ¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena”.

Felicitó a los priistas coahuilenses y reconoció “al gobernador Manolo Jiménez; un hombre valiente y comprometido con su gente; un priista ejemplar que trabajó en serio y buenos resultados en economía y seguridad, generando empleos y gobernando con responsabilidad, le está cumpliendo a Coahuila”.

Actualmente, el Congreso del estado de Coahuila está integrado por nueve priistas de mayoría y uno plurinominal; cinco panistas de mayoría y dos perredistas de mayoría; y como plurinominales están cinco morenistas, un petista, un verde y una diputada del Partido Unidad Democrática Coahuila (UDC).