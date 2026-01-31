PRI a favor de que EU colabore en combate al crimen organizado en México

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, externó su respaldo a la propuesta del Gobierno de Estados Unidos de colaborar en el combate al crimen organizado en territorio nacional.

En conferencia de prensa, el dirigente tricolor advirtió que en México hay un terrorismo criminal que siembra miedo en la población.

Cuestionó a Morena

Durante la Reunión Plenaria de diputados y senadores priistas, advirtió que es necesario enfrentar al crimen organizado, por lo que vio con buenos ojos la participación de gobiernos aliados en la destrucción de las bandas del narcotráfico y los narcopolíticos en México.

En este sentido, Alejandro Moreno cuestionó la incongruencia de Morena de invitar y pagar médicos cubanos y no aceptar la colaboración internacional en materia de seguridad.

Señaló lo mal que ven las cosas

En sus redes sociales, el presidente nacional del PRI, señaló que su partido tiene hoy una tarea muy clara: dar la batalla por México.

“El Gobierno de Morena ha hecho mal las cosas y la gente lo sufre todos los días. Hay miedo en las calles, no hay medicinas en los hospitales y cada vez hay menos oportunidades para salir adelante.

Nosotros no vamos a quedarnos callados. Vamos a decir lo que está mal y a empujar soluciones que sí funcionen. ¡Por México, vamos de frente, con firmeza y sin miedo!”, manifestó.

