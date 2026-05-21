Colaboradoras del ministro Espinosa Betanzo usan oficinas de la Corte para comercial de botanas en TikTok 

Dos colaboradoras del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Irving Espinosa Betanzo utilizaron sus oficinas para realizar un comercial de botanas “Snackin”, los que subieron para su promoción a la plataforma de TikTok.

Fuentes de Máximo Tribunal informaron que por estos hechos se inició una investigación para la aplicación de los procedimientos y sanciones correspondientes, ante el uso indebido que se realizaron a las instalaciones.

El miércoles por la noche comenzaron a difundirse los videos en TikTok en donde dos jóvenes hacen la promoción de la marca, a través de escenas actuadas, a manera de comercial.

Los usuarios de la red social de origen chino identificaron, inicialmente, las instalaciones del edificio de la SCJN ubicado en la avenida José María Pino Suárez 2, en el Centro Histórico, lo que hacen saber a través de sus comentarios.

Otro usuario, de hecho, identifica plenamente a una de las jóvenes, como Jaqueline “N”, integrante de la ponencia del ministro Espinosa Betanzo.

Botanas

En los mensajes, las dos colaboradoras del ministro Espinosa le hacen promoción a la marca con los siguientes diálogos, en un primer mensaje:

En otro video las mujeres dicen:

-¡Sácalo de la ciudad y termina el trabajo ahora!

-¿Acabamos la cena?

-Oh, es un asunto importante

-¿El postre, aunque sea?

-A comer postre no nos hará daño

- ¿Y cafecito?

-Sí, sí un cafecito. ¡Luego lo sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo!

En otro de los anuncios una de las colaboradoras dice:

“La jefa no me dejó salir y le tuve que robar su botana… Me preocupa que la jefa llegó de malas”.

Las fuentes consultadas indicaron que el ministro Espinosa Betanzo explicó que no sabía de lo ocurrido en las oficinas, por parte de sus colaboradoras, y que el Máximo Tribunal emitirá una postura en las próximas horas.