Clima en México hoy: Lluvias, granizo y onda de calor 'golpearán' al país
La onda rropical 1 y canales de baja presión traerán aguaceros, descargas eléctricas y posible granizo al centro, sur y sureste de México.
El clima en México presentará contrastes extremos durante las próximas horas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el territorio nacional se verá afectado por la llegada de la onda tropical número 1, la cual provocará lluvias intensas, mientras que una persistente onda de calor mantendrá temperaturas sofocantes en 14 entidades del país.
¿En qué estados lloverá hoy?
La combinación de canales de baja presión, la onda tropical 1, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica generarán precipitaciones importantes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias se distribuirán en:
- Lluvias muy fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
- Lluvias fuertes: Coahuila, San Luis Potosí, y diversas zonas del oriente, centro, sur y sureste del país.
- Chubascos: Chihuahua.
Alerta por fuertes vientos y tolvaneras
El SMN advirtió que una línea seca interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en varias entidades del norte de México, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.
Onda de calor no cede: Temperaturas de hasta 45 grados
A pesar de las lluvias, el calor extremo no da tregua. El pronóstico señala que la ola de calor afectará principalmente a 14 estados, dejando un ambiente de muy caluroso a sofocante.
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Sonora (sur)
- Sinaloa
- Nayarit (norte)
- Jalisco (suroeste)
- Michoacán (centro)
- Guerrero (noroeste)
- Oaxaca (sureste)
- Chiapas (centro y oeste)
- Campeche (norte)
- Yucatán (oeste)
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Baja California (noreste)
- Baja California Sur (sur)
- Chihuahua
- Coahuila (suroeste)
- Nuevo León (este)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí (este)
- Zacatecas (sur)
- Durango
- Colima
- Morelos
- Puebla (norte y suroeste)
- Veracruz
- Tabasco
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Aguascalientes (oeste)
- Guanajuato
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte)
- Estado de México (suroeste)
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
vjcm