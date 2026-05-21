Clima en México hoy: Lluvias, granizo y onda de calor 'golpearán' al país

El clima en México presentará contrastes extremos durante las próximas horas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el territorio nacional se verá afectado por la llegada de la onda tropical número 1, la cual provocará lluvias intensas, mientras que una persistente onda de calor mantendrá temperaturas sofocantes en 14 entidades del país.

¿En qué estados lloverá hoy?

La combinación de canales de baja presión, la onda tropical 1, la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica generarán precipitaciones importantes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias se distribuirán en:

Lluvias muy fuertes: Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes: Coahuila, San Luis Potosí, y diversas zonas del oriente, centro, sur y sureste del país.

Chubascos: Chihuahua.

Alerta por fuertes vientos y tolvaneras

El SMN advirtió que una línea seca interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocará rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían generar tolvaneras en varias entidades del norte de México, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

Onda de calor no cede: Temperaturas de hasta 45 grados

A pesar de las lluvias, el calor extremo no da tregua. El pronóstico señala que la ola de calor afectará principalmente a 14 estados, dejando un ambiente de muy caluroso a sofocante.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Sonora (sur)

Sinaloa

Nayarit (norte)

Jalisco (suroeste)

Michoacán (centro)

Guerrero (noroeste)

Oaxaca (sureste)

Chiapas (centro y oeste)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Baja California (noreste)

Baja California Sur (sur)

Chihuahua

Coahuila (suroeste)

Nuevo León (este)

Tamaulipas

San Luis Potosí (este)

Zacatecas (sur)

Durango

Colima

Morelos

Puebla (norte y suroeste)

Veracruz

Tabasco

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Aguascalientes (oeste)

Guanajuato

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte)

Estado de México (suroeste)

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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vjcm