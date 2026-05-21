Gobierno va por candidaturas “sin manchas”; propone Comisión de Verificación

La presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció el envío de la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la creación de una comisión que vigile que los candidatos de los partidos políticos no tengan vínculos con el crimen organizado.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum informó sobre la propuesta que ya formaba parte del llamado “Plan A” y con la cual afirmó que se busca fortalecer la democracia y los procesos electorales del país. Esta iniciativa será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde indicó que esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Mateo Reyes Arellano

¿Cómo estará conformada la comisión?

Se propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE, integrada por 5 consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General del INE.

La Jefa del Ejecutivo explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones. Aclaró que, de encontrarse algún posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.

En la exposición de la iniciativa, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde indicó que esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada.

Alcalde Luján sostuvo que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.

fdm