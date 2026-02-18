La prevención es nuestra fuerza: Sheinbaum tras simulacro regional

Tal y como lo mencionó horas antes en su mañanera de este miércoles 18 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el primer simulacro de sismo de 2026 que se realiza en el país, en este caso de forma regional pues sólo abarcó la Ciudad de México y el Estado de México.

En Palacio Nacional se realizó ensayo con la hipótesis de un sismo de 7.2 grados con origen en Oaxaca. En punto de las 11:00 horas se activó la alarma sísmica a través de las bocinas y dispositivos móviles.

Personal de Hacienda, Presidencia, soldados, representantes de medios de comunicación, trabajadores de resguardo y limpieza, salieron ordenadamente hacia el patio frente a la Capilla de la Emperatriz, y el Jardín Nezahualcóyotl.

La jefa del Ejecutivo bajó al Patio Central de Palacio Nacional, denominada como zona segura, cerca de su despacho. Mediante sus cuentas oficiales, Sheinbaum Pardo, resaltó la importancia de fortalecer la cultura de la protección civil.

Desde Palacio Nacional participamos en el simulacro de sismo que se llevó a cabo en Ciudad de México y Estado de México. Juntos fortalecemos la cultura de protección civil. La prevención es nuestra fuerza”, expresó.

El simulacro duró 15 minutos. Al finalizar se informó que se evacuaron a 930 personas, el tiempo de evacuación fue de 3 minutos 11 segundos. De manera hipotética se estimó que fallecieron 9 personas.

¿No le hicieron caso a la presidenta?

Cabe mencionar que tras el sismo del pasado 2 de enero, la mandataria solicitó que las alertas sísmicas no tengan "Alerta Presidencial" dentro de su contenido, sin embargo volvió a ocurrir en esta ocasión.

Alerta Presidencial 2026-02-18 11:00 Esto es un SIMULACRO - Este es un mensaje del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México como parte del Simulacro Regional Ciudad de México - Estado de México 2026", fue el mensaje que llegó a los celulares.

