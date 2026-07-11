Muerte de Lorenzo Salgado a manos del ICE fue homicidio: forense

La oficina del médico forense del condado de Harris, en Texas, determinó que fue homicidio la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fallegió el martes por disparos de arma de fuego de por lo menos un agente del ICE.

En su reporte oficial, dice que la forma de muerte de Salgado fue homicidio, y que la causa principal de su muerte fue herida por disparo de arma de fuego en el torso, concluyó el Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris.

Tras el dictamen forense, el alcalde de Houston, John Whitmire, pidió a la policía metropolitana realizar su propia investigación, aunque en redes sociales informó que compartirá sus hallazgos con el FBI, ahora a cargo de la investigación federal, y con el Departamento de Seguridad Interior (DHS).

También el condado de Harris lleva a cabo su investigación paralela, de acuerdo con el fiscal Sean Teare.

Mientras tanto, los familiares que sobreviven a Salgado Araujo y organizaciones nacionales, entre ellas la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (Lulac), exigen una investigación independiente al desconfiar del FBI y el DHS.

Horas después de que Salgado cayera abatido por el disparo al torso, el DHS divulgó la versión de que los agentes dispararon en defensa propia porque el mexicano los habría enbestido con su vehículo.

Los tres trabajadores de construcción que viajaban en el vehículo tipo Van que conducía Salgado dijeron al abogado Hugo Balderas Ibarra que los agentes en ningún momento estuvieron al frente o detrás del vehículo, sino que estuvieron siempre a los lados del mismo, donde era imposible que los enbistiera.

Reproducir Videos de LULAC desmienten la versión de defensa propia.

También dijeron que los agentes dispararon en cuanto el mexicano bajo del vehículo al obedecer lo que los oficiales le ordenaban.

Mientras tanto, medios en San Antonio informaron que más de un centenar de personas protestó ante el centro de gobierno de la ciudad para exigir una investigación independiente a la que conducen las autoridades federales.

Por otra parte, el hijo mayor de Salgado Araujo, un ciudadano estadunidense, declaró que ha recibido mensajes de odio, es decir, amenazas con base en intolerancia, luego de que su nombre se mencionó en medios de comunicación.

Lulac, que había ofrecido recompensas por videos sobre el incidente, consiguió filmes de cámaras de seguridad de dos negocios. Los videos confirman la versión de los tres trabajadores de Salgado y testigos del incidente. Vehículos de color obscuro y sin matrículas perseguían y luego golpeaban la Van que conducía Salgado. El mexicano se detuvo en un alto, y al volver a avanzar uno de esos vehículos le cerró el paso y otro se colocó detrás.

El amanecer en que lo mataron, Salgado Araujo recogía a los trabajadores de su cuadrilla para llevarlos a una obra de construcción. Tenía 52 años y había vivido sin antecedentes penales en Houston durante 35 años; era padre de tres ciudadanos estadunidenses y propietario de una pequeña empresa de construcción.

Luego de su muerte, el ICE reveló que no era a él a quien buscaba, solo lo encontró en su camino en un vecindario de familias trabajadoras.