Vigilarán Mundial por mar, tierra, aire y web; Plan Kukulkán desplegará casi 100 mil agentes

Con una estrategia de seguridad sin precedentes, el gobierno federal se alista para prevenir, detectar y actuar ante potenciales riesgos y amenazas durante la próxima Copa Mundial de Futbol.

El Plan Kukulkán integra 20 instancias federales, tres fuerzas de tarea, una para cada una de las ciudades sede en México, y casi 100 mil agentes, entre ellos 20 mil de las Fuerzas Armadas y 55 mil de la Secretaría de Seguridad, además de personal de seguridad privada.

El despliegue incluye 188 binomios canófilos, dos mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles, 24 aeronaves y sistemas antidrones para detectar y bajar aeronaves no tripuladas.

Además, 12 mil 241 elementos de diferentes mandos navales se concentrarán en la búsqueda de amenazas en internet durante el evento deportivo; también resguardarán entradas marítimas. En Jalisco se fortalecerán los puertos de la entidad, así como en Nayarit y Colima. También se adquirieron 40 equipos para mayor control en la entrada de visitantes en los aeropuertos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, informó que el Plan Kukulkán incluye la coordinación con autoridades de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, así como mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y atención oportuna de riesgos.

Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026”, detalló en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Zapopan.

La operación de vigilancia se basará en cinturones de seguridad para cada estadio o zona de potencial riesgo, como aeropuertos, hoteles, zonas de entrenamiento o de Fan Fest. Primero habrá un cerco de vigilancia inmediata, otro de mediata y otro lejano.

Previo a que se establezcan estos dispositivos entrarán en funciones equipos de especialistas de la Secretaría de la Defensa, que llevarán a cabo barridos de sustancias químicas, agentes biológicos, radiológicos, nucleares y antiexplosivos, así como barridos electrónicos de microfonía.

Plan Kukulkán: Casi 100 mil efectivos formarán escudo del Mundial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para brindar seguridad para la Copa Mundial de Futbol 2026 en los estados sedes: Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada desde Zapopan, Jalisco, el funcionario federal explicó que el Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de dichos estados.

García Harfuch aseguró que se contemplan mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.

En esta conferencia matutina desde 15/a Zona Militar, Zapopan, Jalisco, se detalló que autoridades federales desplegarán cerca de 100 mil elementos de seguridad para resguardar las sedes y actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 en México.

Estas acciones incluyen: Capacitación especializada. Ejercicios de planeación y operación. Homologación de protocolos. Ejercicios simulados a escala real. Monitoreo permanente”, puntualizó el secretario de Seguridad.

En el marco de la conferencia en Zapopan, indicó que habrá “sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante la justa deportiva.

Informó, además, que, como parte de estos trabajos, se instaló una Mesa de Coordinación Estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede.

El Mundial se inaugurará el próximo 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En el país se jugarán 13 partidos de la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

Por Ximena Mejía.

El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial, detalló el despliegue. Foto: Especial.

Formarán tres fuerzas de tarea conjunta para la seguridad del Mundial 2026

El general Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Futbol 2026, informó que el dispositivo contempla personal de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal privado.

Durante la conferencia matutina, indicó que el dispositivo también contempla la participación de binomios caninos, aeronaves, vehículos militares y sistemas tecnológicos para detectar amenazas.

Detalló que se crearon tres fuerzas de tarea conjunta, una por cada sede mundialista: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey; siete agrupamientos por sedes alternas y tres agrupamientos de las Fuerzas Aéreas. En conjunto, el despliegue suma más de 99 mil efectivos, incluyendo 20 mil de las FA, 55 mil de la Secretaría de Seguridad, personal de seguridad privada, 188 binomios canófilos, poco más de 2 mil 100 vehículos militares, 378 vehículos civiles, 24 aeronaves y drones.

Para México implica dos retos, principalmente: El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado, ante la comunidad internacional. Y el segundo es, como Estado mexicano, tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional”, dijo.

Por Ximena Mejía.

Ramón Lara, comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Secretaría de Marina, destacó la solidez del programa. Foto: Especial.

Habrá vigilancia por mar, tierra, aire y web para el Mundial 2026

El comandante de Fuerza de Tarea Mundial 2026 de la Secretaría de Marina, Ramón Lara Romero, explicó que se implementarán 12 mil 241 elementos de diferentes mandos navales, que se concentrarán en tareas como búsqueda en la web de amenazas durante el evento y resguardo de las entradas marítimas.

Para el estado de Jalisco se fortalecerán los puertos de la entidad, así como en Nayarit y Colima, además se adquirieron 40 equipos para mayor control en la entrada de visitantes en los aeropuertos y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México los trabajos de remodelación concluyen en mayo de este año.

Habrá un sistema antidrones y todos aquellos que sean detectados y no cuenten con licencia, serán derribados. También se delimitaron cinturones de seguridad en el país.

Para proteger lo que es la operación de puertos y aeropuertos y coadyuvar transversalmente en la seguridad e instalaciones donde se desarrollan estos eventos deportivos, tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y aguas territoriales del mar mexicano”, comentó durante la conferencia en Zapopan, Jalisco.

Personal de la Marina será distribuido en tres grandes áreas, puntualizó Lara Romero.

Primero, dijo, en el litoral del Golfo, que es: Tamaulipas los puertos de Altamira, Tampico; posteriormente, Veracruz y Quintana Roo.

Por parte del área metropolitana, es decir, en la Región Naval Central: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Y, finalmente, el litoral del Pacífico: Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima. Todo este personal hace un total de 3 mil 741 elementos”.

Además, se van a sumar 8 mil 500 elementos de los diferentes mandos navales.

Para garantizar la protección de los habitantes y visitantes, “se ha brindado también capacitación en la operación con énfasis de derechos humanos, específicamente la no discriminación y prevención de la trata de personas”, agregó.

Por Ximena Mejía

Los marinos aprendieron a usar equipo especializado para detectar, analizar y manejar sustancias de alto riesgo. Foto: Especial.

Semar capacita contra las emergencias químicas previo al Mundial 2026

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) concluyeron un programa de adiestramiento especializado enfocado en la atención de emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), como parte de las medidas de preparación en materia de seguridad ante la Copa Mundial de Futbol 2026.

La ceremonia de cierre del curso se realizó en instalaciones navales, luego de cuatro semanas de capacitación impartida entre el 8 de febrero y el 6 de marzo. El entrenamiento se llevó a cabo en coordinación con la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de Estados Unidos (DTRA) y contó con la participación de 38 elementos de la institución naval.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo fue reforzar las capacidades operativas del personal y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las fuerzas armadas de México y EU para responder a incidentes relacionados con materiales peligrosos.

Durante la instrucción, los marinos recibieron formación en el uso de equipo especializado para detección, análisis y manejo de sustancias de riesgo, así como en procedimientos para la descontaminación de zonas afectadas y atención de posibles víctimas.

El programa también incluyó entrenamiento con trajes de protección de alta seguridad y sistemas de respiración autónoma.

Por Raúl Flores Martínez.

