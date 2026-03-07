Pendientes más arrestos por el caso Izaguirre en Jalisco

A un año del hallazgo del centro de reclutamiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó que hay 47 personas detenidas por su presunta relación en el caso, aunque advirtió que faltan otras órdenes de aprehensión por cumplimentar.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Zapopan, Jalisco, Harfuch informó que las investigaciones realizadas apuntan a que este centro operaba como centro de adiestramiento y no como campo de exterminio, como señala la oposición.

De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más, al momento, lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que sólo se encontró, hasta ahorita, indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos”, explicó.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC. Foto: Cuartoscuro / Archivo.

Omar García Harfuch expuso que en las investigaciones se encontraron indicios de la muerte de una persona en el sitio. El funcionario federal enfatizó que continúan las investigaciones para ubicar a más responsables y ejecutar nuevas órdenes de captura.

Mantendrán despliegue en Jalisco

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que el gobierno de México mantendrá el despliegue de fuerzas federales en Jalisco tras el operativo donde fue abatido el cofundador del CJNG, Nemesio Oseguera, El Mencho.

En la conferencia matutina de la Presidenta, desde Zapopan, Jalisco, Harfuch destacó que es una instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, sostener la coordinación con las autoridades estatales para reforzar la seguridad.

La instrucción de la presidenta Claudia es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el gobierno de Jalisco”, dijo.

Explicó que fue “una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, GN y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Oseguera “N” alias El Mencho, líder de un grupo delictivo, así como dos de sus colaboradores principales, Rubén “N” alias R1 y Hugo “N” alias El Tuli”, expuso.

Explicó que tras los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en diferentes puntos del estado, el gobierno de México reforzó la presencia de autoridades para restablecer el orden y la seguridad. Indicó que se detuvieron 70 personas tras la operación.

Van 890 detenidos en Jalisco en 5 meses

Por otra parte, informó que en Jalisco han sido detenidas 890 personas del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, es decir, en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

*mcam