8M. Visten el vacío de los feminicidios

Luego de un feminicidio, los objetos de esa persona se convierten en un tesoro para su familia y sus amigos, pero también en un testimonio silencioso de las mujeres que ya no están.

Con esta idea en la mente, hace ocho años, Keren Goldstein, directora de documentales, concibió She’s gone (Ella ya no está), una iniciativa para visibilizar a las víctimas de feminicidio mediante “una imagen fuerte, confrontativa, impactante… y también incómoda”.

La idea nació cuando Keren se enteró de un asesinato más en Israel. Una mujer que murió a manos de su marido, dejando dos hijos pequeños.

Pensé: ‘Probablemente hablarán de ella y de los niños en los medios al día siguiente del asesinato, y luego serán olvidados’. Fue muy doloroso. Y pensé: ‘¿Cómo puedo mantener viva la memoria de estas mujeres?’, explica en entrevista con Excélsior.

Así se originó está instalación, que exhibe prendas de víctimas de feminicidio, la cual ha viajado a países como China, Honduras y Grecia, y, que hasta el momento, está conformada por al menos 40 piezas originarias de diversos países.

Keren Goldstein, directora de documentales y artista detrás de la iniciativa She's gone. Especial

Ahora la prenda está vacía, pero una vez hubo una mujer dentro y ahora ya no está”, subraya Keren Goldstein.

En México, este año el Frente Nacional Ni Una Menos se sumará a She’s Gone y recaudará prendas este domingo, durante la marcha del 8M, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, y también organizará recolecciones vía postal.

Nos buscaron para recolectar de manera amorosa y compasiva estas prendas con las mamás, con las abuelas, con las esposas, con las hijas, con las hermanas… entonces, nosotros vamos a hacer este acopio”, detalla Ana Paola Lara, cofundadora de Ni Una Menos.

Ana Paola Lara, cofundadora del Frente Nacional Ni Una Menos, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Olimpia Ávila

De esa prenda se van a tener que despedir los familiares, porque va a estar viajando por diferentes partes del mundo”, detalla.

Yesenia Zamudio, presidenta de Ni Una Menos, donará un vestido que perteneció a su hija María de Jesús, asesinada en 2016. “Duele, pero sé que es para que esto ayude para frenar los feminicidios”, afirma a Excélsior.

Yesenia Zamudio, presidenta de Ni Una Menos, donará a She’s gone un vestido de su hija, María de Jesús, asesinada en 2016. Olimpia Ávila

Queremos que la sociedad haga conciencia, que sepa que no son cifras, que no son números, que son vidas, que son personas, que son historias… que nos hacen falta, que eran parte de nuestra vida”, asevera.

Dulce Contreras, integrante del Frente Nacional Ni Una Menos, entregará un pantalón y una blusa de su hija, Fernanda Michelle.

Dulce Contreras busca que con las prendas de víctimas se visibilice el problema del feminicidio en México. Olimpia Ávila

Somos muchas madres en busca de justicia y esperamos que con esta exposición se pueda visibilizar y hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro país”, clama.

“Trataron de culpar a mi hija de su muerte”

El feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante de Ingeniería Petrolera en el IPN, ocurrió en 2016, a manos de uno de sus profesores y compañeros de clase. De acuerdo con su mamá, fue violada antes de ser asesinada. Sin embargo, las autoridades quisieron hacer pasar su muerte como un suicidio.

Su muerte fue un feminicidio, fue a manos de uno de sus maestros, compañeros de la escuela y compañeras también”, relata en entrevista su mamá, Yesenia Zamudio.

Marichuy tenía 19 años al momento de ser asesinada. Fue arrojada de un quinto piso y tuvieron que pasar tres años para que su caso fuera reclasificado. Actualmente, uno de los responsables permanece detenido, a la espera de sentencia por feminicidio agravado.

Yesenia Zamudio, presidenta de Ni Una Menos, perdió a su hija María de Jesús. Olimpia Ávila

Lo que está haciendo el gobierno para minimizar las cifras es que está poniendo los crímenes hacia mujeres como homicidios dolosos. Eso no nos ayuda a que este crimen disminuya, porque les dan condenas menores a los asesinos”, denuncia Yesenia.

La muerte de su hija la convirtió en activista. Ahora preside el Frente Nacional Ni Una Más, y, ante la creciente violencia contra mujeres y niñas, llama a la sociedad a no voltear la vista.

Por favor, no volteemos a ver hacia la pared, como antes lo hacían en las marchas. El problema real es éste, que están asesinando mujeres y niñas. Y lo más lamentable es que las cifras van aumentando”, concluye.

“No fue un solo disparo, fueron cinco”

Fernanda Michelle Contreras, técnica protesista dental, murió asesinada en enero del año pasado. Recibió cinco disparos cuando se dirigía a su casa, acompañada de un amigo que la había invitado a cenar por su cumpleaños.

Hoy, su mamá, Dulce Elizabeth Contreras, busca que su homicidio sea reclasificado como feminicidio, debido al dolo excesivo en la muerte de su hija.

Dulce Contreras busca que el asesinado de su hija Fernanda Michelle sea reclasificado como feminicidio. Olimpia Ávila

La manera en la que le quitaron la vida a mi hija fue muy dolosa, con saña, de una manera muy cruel; entonces, estoy en busca de que sea reclasificado, porque no fue solo un disparo, fueron cinco los que le quitaron la vida”, afirma a Excélsior.

Sólo un año ha pasado desde que le arrebataron a Fernanda, a quien recuerda como una chica muy alegre, extrovertida, divertida y estudiosa.

Ella se graduó como técnico protesista dental, tenía muchos talentos. Le gustaba mucho bailar, muy amigable, le gustaba estudiar, quería sobresalir, tenía muchos sueños y muchas metas. Su mayor pasión era cuidar: cuidar animales, aconsejar a sus amigos. Una chica muy, muy linda, por dentro y por fuera, muy humana”, describe.

Mañana, Dulce será parte de la marcha por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a la que acudirá para evidenciar los feminicidios en el país.