Presentan Julio Scherer y Jorge Fernández su libro “Ni venganza ni perdón”

Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y el periodista Jorge Fernández Menéndez hicieron este martes la primera presentación de su libro “Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder”, el cual recopila anécdotas y el “testimonio” de una de las personas más cercanas al ex mandatario durante sus primeros tres años de gestión.

“Lo que buscamos no era una entrevista de confrontación (...) la intención era tener el testimonio de lo que pasó, y para eso, el actor principal no era yo, sino Julio”, dijo en entrevista Fernández Menéndez tras concluir el evento en el auditorio de Club de Industriales de Polanco, Ciudad de México.

“Creo que hay muy pocos libros, muy pocos testimonios, de las historias del poder en México, escritos, trasladados de esta forma tan de primera mano para que la gente conozca y que la gente juzgue. Se ha dicho que este iba a ser un libro para golpear a López Obrador, ¡no!, es el libro de la historia del poder reciente de México”, agregó el también autor de la columna “Razones” de Excélsior.

“Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder” se enfoca en el trienio de López Obrador, cuando Scherer no solamente fungió como consejero jurídico del Ejecutivo, sino que tomó un papel esencial en varias decisiones del país, muchas de ellas cambios profundos en la administración federal y leyes.

Él mismo confesó haber sido partícipe de la creación de la Guardia Nacional –la cual llamó “una hazaña” del ex presidente, o al menos todo lo que involucró este proceso que se tradujo en discusiones en el Congreso de la Unión y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su relato incluye más de 300 páginas, sustentadas con documentación y el escrutinio de Fernández Menendez; y se aportan detalles sobre actores clave en los primeros años de la autollamada Cuarta Transformación, además de conflictos dentro del círculo de confianza del ex mandatario.

El texto también ilustra el lazo de amistad de más de 30 años que compartió Scherer con López Obrador antes de que este renunciara en 2021, iniciando por la primera campaña presidencial del tabasqueño en 2006, su victoria en 2018 y hasta la firma de la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación en 2020, que hoy es una realidad.

Durante el evento hubo una plática de discusión que moderó el periodista Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez. Ahí Sherer aclaró que este libro, como su nombre lo dice, no es una venganza, sino un “acto de honestidad” sobre el ejercicio del poder.