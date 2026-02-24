Clima en México este 25 de febrero de 2026: Se esperan heladas en estos estados 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima en México para este miércoles 25 de febrero de 2026, el cual prevé heladas.

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera prevalecerá sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, aunada al escaso contenido de humedad, mantendrá tiempo estable y ambiente muy caluroso, así como cálido a caluroso en el resto del país.

Sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas durante la mañana y noche.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, una línea seca se establecerá sobre Coahuila, ocasionando vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan temperaturas mínimas para este 25 de febrero de 2026 en los siguientes estados:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Frío en la CDMX Foto: Eduardo Jimenez Fernandez

Clima en la CDMX y Edomex: se espera ambiente frío

En el Valle de México se prevé hoy 25 de febrero de 2026 cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México (Edomex).

En la tarde, ambiente templado a cálido y sin lluvia en la Ciudad de México (CDMX) y el Edomex.

La temperatura mínima para la CDMX será de 4 a 6 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

JCS