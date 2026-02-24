Hallan cuerpos de seis personas en Huehuetlán El Grande, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició una investigación por el hallazgo de seis personas sin vida la mañana del 24 de febrero en el municipio de Huehuetlán El Grande.

De acuerdo con información oficial, el reporte se realizó mediante aviso de pobladores a la Policía Municipal, luego de que se localizaran cuerpos con signos de violencia en esa demarcación.

Elementos municipales acudieron al sitio y confirmaron la presencia de cuatro hombres y dos mujeres, quienes presentaban impactos de arma de fuego. Ante la situación, se solicitó apoyo de la Policía Estatal para resguardar la zona.

Indicios balísticos y falta de cobertura telefónica

La Fiscalía informó que, durante las primeras diligencias, se localizaron indicios balísticos en el lugar de los hechos.

Asimismo, precisó que en la zona no existe cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

Personal ministerial y pericial lleva a cabo el procesamiento de la escena y la integración de la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Investigación en curso

La FGE indicó que continuará con las diligencias necesarias para determinar la identidad de las víctimas, establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

RLO