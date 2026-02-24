Última Hora Impreso de hoy

Alcalde de Tijuana destaca coordinación histórica entre los tres niveles de gobierno

Ismael Burgueño subrayó que la coordinación histórica entre los tres órdenes de gobierno garantizó el orden y la tranquilidad para la población.

Por: Eduardo Sánchez

thumb
Enfatizó que la ciudad está en orden y con saldo blanco.Foto: Especial

Luego de los operativos de seguridad que ocurrieron en distintos puntos del país y que también impactaron a Baja California, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, subrayó que la coordinación histórica entre los tres órdenes de gobierno garantizó el orden y la tranquilidad para la población.

Enfatizó que la ciudad está en orden y con saldo blanco. Destacó que, ante diversos incidentes como la afectación de vehículos y comercios, la actuación fue inmediata y articulada desde el primer momento en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Agregó que 12 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en estos hechos, mientras que a nivel estatal se reportaron 25 detenidos. El alcalde Burgueño reconoció la actuación de la Policía Municipal, encabezada por el secretario de seguridad, José Avilés Amezcua y del Cuerpo de Bomberos, cuya intervención evitó daños mayores en establecimientos comerciales. Además reiteró que no se registraron personas lesionadas y que la movilidad en la ciudad se mantuvo con normalidad desde la tarde del domingo.

Subrayó que su administración no bajará la guardia y continuará trabajando bajo un esquema de coordinación total con los tres órdenes de gobierno, en apego a la política nacional de seguridad que privilegia la estrecha la colaboración.

Hizo un llamado a la población para informarse por canales oficiales y reafirmó que, cuando se trata de proteger a la población, la coordinación institucional es la base para preservar la estabilidad y la paz social.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA

X