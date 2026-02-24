Alcalde de Tijuana destaca coordinación histórica entre los tres niveles de gobierno

Luego de los operativos de seguridad que ocurrieron en distintos puntos del país y que también impactaron a Baja California, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, subrayó que la coordinación histórica entre los tres órdenes de gobierno garantizó el orden y la tranquilidad para la población.

Enfatizó que la ciudad está en orden y con saldo blanco. Destacó que, ante diversos incidentes como la afectación de vehículos y comercios, la actuación fue inmediata y articulada desde el primer momento en estrecha colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y el Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Agregó que 12 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en estos hechos, mientras que a nivel estatal se reportaron 25 detenidos. El alcalde Burgueño reconoció la actuación de la Policía Municipal, encabezada por el secretario de seguridad, José Avilés Amezcua y del Cuerpo de Bomberos, cuya intervención evitó daños mayores en establecimientos comerciales. Además reiteró que no se registraron personas lesionadas y que la movilidad en la ciudad se mantuvo con normalidad desde la tarde del domingo.

Subrayó que su administración no bajará la guardia y continuará trabajando bajo un esquema de coordinación total con los tres órdenes de gobierno, en apego a la política nacional de seguridad que privilegia la estrecha la colaboración.

Hizo un llamado a la población para informarse por canales oficiales y reafirmó que, cuando se trata de proteger a la población, la coordinación institucional es la base para preservar la estabilidad y la paz social.