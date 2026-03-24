Presentan iniciativa para homologar feminicidio; propuesta de ley se enviará al Senado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en Palacio Nacional en conjunto con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy y la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, la iniciativa de ley general contra el feminicidio, con la cual se buscará realizar diversas acciones para erradicar el delito y evitar la impunidad.

La propuesta es que en un artículo de la Constitución haya una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y también que se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, dijo la mandataria.

Por su parte Ernestina Godoy detalló la denominada Ley General Para Sancionar y Reparar el Daño por el delito de Feminicidio, la cual pretende homologar dicho delito con penas de 40 a 70 años de prisión.

Al participar en la conferencia mañanera de este martes 24 de marzo de 2026, la funcionaria federal expuso que la falta quedará establecida como quien "comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género".

En este contexto, la titular de la FGR señaló que habrá nueve razones de género que servirán a determinar el delito, entre las que destacan, signos de violencia sexual, delito motivado por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencias contra la víctíma y contextos de asimetría de poder.

Además se suman 21 agravantes con el fin de aumentar la pena, entre ellas: si la víctima se trata de una niña, adolescente o adulta mayor, si está embarazada o vive con alguna discapacidad; periodista, defensora de derechos humanos, migrante o si la víctima presenta signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables.

La titular de la FGR señaló que habrá nueve razones de género que servirán a determinar el delito. Captura de imagen

¿Qué sucederá con los agresores?

Un punto a destacar de esta enmienda son las sanciones a las que se hará acreedor/a la persona que cometa el delito, pues incluso si estos actos se cometen por una persona servidora pública no lo exime de responsabilidades.

Sanciones:

Penas de 40 a 70 años de prisión.

Penas de 40 a 70 años de prisión. Aquellos que cometan el delito perderán derechos sucesorios, la

la tutela, curatela, guarda y custodia.

El delito, su sanción y la reparación del daño son imprescriptibles.

Perderá la patria potestad.

Será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.

En resumen Ernestina Godoy, apuntó que la iniciativa contempla una reforma constitucional para modificar el inciso A de la fracción 21 del Artículo 73, que faculte al Congreso de la Unión expedir la ley para investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio y que el delito a su vez se persiga de oficio.

¿Cómo definir un feminicidio?

La presidenta Sheinbaum explicó que se trata del momento en que “hubo un homicidio por el solo hecho de ser mujer, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer”.

Se trata de una reforma en la que creo que todos y todas estamos de acuerdo. No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que haya protocolos para poder castigar al responsable o a la responsable, y que haya todo un sistema de protección a las mujeres frente a la violencia que puede llegar a ser violencia feminicida”, comentó.

Por último la jefa de Estado refirió que la propuesta de ley será enviada este martes, o a más tardar mañana, a la Cámara de Senadores, mientras que la FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de feminicidio.

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