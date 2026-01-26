Presenta Rosa Icela "Mundial Social" basado en 10 ejes de cara a la Copa del Mundo 2026

El gobierno federal, presentó está mañana en la víspera de la Copa del Mundo de Futbol 2026, las iniciativas denominadas Mundial Social, las cuales será impulsadas por las diversas dependencias que conforman la actual administración con el fin de fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, promover el juego en equipo y la disciplina entre la población.

La develación de estos ejes estuvo a cargo de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien reveló que entre ellas habrán 74 torneos y mundialitos.

De acuerdo a la información develada, por secretaría las actividades estarán englobadas en 10 ejes:

Mundialitos y copas. Vive saludable, juega feliz. Mundialito de robótica. Conoce México. Fiestas México 2026. Récord Guinness. Nuestra Grandeza Cultural. Quién es quién en el mundial. Murales y arte urbano. Canchas y recuperación de espacios.

El gobierno federal, presentó está mañana en la víspera de la Copa del Mundo de Futbol 2026, las iniciativas denominadas Mundial Social. Karina Tejada

Todas y todos estamos convocados a llevar el eco de la Copa Mundial de la FIFA a las calles y barrios, y para ello el gobierno de México promueve a través de 10 ejes la semilla del deporte", indicó.

La titular de la Segob acotó que la idea es buscar talento en varias áreas de desarrollo pues apuntó, “México es un extraordinario semillero, desde la sierra hasta la costa hay talento joven”.

Aunado a lo anterior, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, aseguró que con los 74 mundialitos y copas se impulsa el balompié en el país, una práctica común dentro del territorio nacional.

Significa una de las estrategias de activación más grande que ha tenido México en su historia. Cortesía

Que todas las niñas y niños que decidan dedicarse al futbol profesional cuenten con todas las oportunidades para lograrlo, ése es el objetivo más importante de estos mundialitos y copas: cuántas futuras estrellas se han quedado sin la oportunidad sólo porque no los han visto y este mundial social quiere cambiar esto”, señaló.

Por último, Cuevas Barrón detalló que sólo para la copa escolar invitará a participar a 22 millones de niñas, niños y adolescentes, lo que significa una de las estrategias de activación más grande que ha tenido México en su historia.

Reproducir

fdm