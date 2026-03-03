¡Prepárate! CNTE anuncia paro nacional de 72 horas y marcha en CDMX

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará su primer paro de actividades de 2026 a fin de exigir a las autoridades dar cumplimiento a sus demandas. Durante la Asamblea Nacional Representativa los maestros de la coordinadora fijaron la fecha para su protesta, que incluye una marcha en la Ciudad de México.

Los integrantes de la CNTE acordaron que la fecha para el paro de 72 horas será del 18 al 20 de marzo en los estados en los que tienen presencia, principalmente en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

Protesta de la CNTE en CDMX Cuartoscuro

CNTE marchará en la CDMX

La protesta de los maestros, como parte del paro de 72 horas, arrancará con una marcha programada a las 9:00 horas en la Ciudad de México, la cual partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, con lo que se verán afectadas vialidades como:

- Paseo de la Reforma

- Avenida Juárez

- Eje Central Lázaro Cárdenas

- 5 de Mayo

Además de la marcha en la Ciudad de México, se contemplan movilizaciones en otros estados al tratarse de un paro nacional, así como protestas en diversas embajadas, entre ellas la de Venezuela y Cuba.

La Asamblea Nacional Representativa además determinó continuar con el brigadeo nacional para tener amplia convocatoria en el primer paro de actividades del año, el cual será de 72 horas.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Los maestros disidentes de la CNTE acordaron sus primeras actividades de protesta de 2026 luego de las mesas de negociación el año pasado con el gobierno federal que incluyeron una extensa negociación a finales de diciembre a fin de cesar sus acciones de protesta que incluyeron bloqueos y la toma de casetas.

Los integrantes del magisterio disidente exigen, entre otras cosas:

- Mejores jubilaciones, entre ellas la abrogación de la Ley del Issste de 2007 y el regreso al sistema de pensiones sin Afores.

- Seguridad para la comunidad escolar.

