Operación Sable de la Marina deja 234 detenidos en cinco entidades del centro del país

En el despliegue de la “Operación Sable”, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), reportó la detención de 234 personas presuntamente vinculadas con diversas conductas ilícitas en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

El balance corresponde al periodo del 23 de febrero al 1 de marzo de este año, lapso en el que la institución naval también brindó apoyo interinstitucional a corporaciones de seguridad pública en las entidades mencionadas, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la vigilancia.

Durante esos días, personal naval recorrió 96 mil 601 kilómetros por tierra y mil 692 kilómetros a pie. Se instalaron 379 puestos de control y se inspeccionó a 6 mil 202 personas. Además, se ejecutaron 155 operativos en coadyuvancia con autoridades locales y federales.

Como resultado de estas intervenciones, se aseguraron cuatro armas cortas, tres armas largas, nueve cargadores y 100 cartuchos útiles. También fueron puestos a disposición ocho vehículos, 13 motocicletas y ocho inmuebles.

Cortesía

En materia de narcóticos, se decomisaron aproximadamente 13 gramos y 165 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina; 61 gramos y 27 dosis de hierba con rasgos propios de la marihuana, así como 19 dosis de un polvo blanco semejante a la cocaína.

En paralelo a las tareas operativas, elementos navales proporcionaron seguridad perimetral en 13 cateos realizados por autoridades competentes.

También distribuyeron 2 mil 249 volantes para fomentar la denuncia anónima, llevaron a cabo 35 charlas vecinales como parte de la estrategia de proximidad social y otorgaron 230 atenciones médicas en comunidades intervenidas.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de las carpetas de investigación, conforme al procedimiento legal aplicable.

fdm