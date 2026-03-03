Última Hora Impreso de hoy

Operación Sable de la Marina deja 234 detenidos en cinco entidades del centro del país

Las operaciones fueron realizadas en los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Por: Raúl Flores

thumb
El balance corresponde al periodo del 23 de febrero al 1 de marzo de este año, lapso en el que la institución naval brindó apoyo interinstitucional.Cortesía

En el despliegue de la “Operación Sable”, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), reportó la detención de 234 personas presuntamente vinculadas con diversas conductas ilícitas en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

El balance corresponde al periodo del 23 de febrero al 1 de marzo de este año, lapso en el que la institución naval también brindó apoyo interinstitucional a corporaciones de seguridad pública en las entidades mencionadas, como parte de las acciones coordinadas para reforzar la vigilancia.

Durante esos días, personal naval recorrió 96 mil 601 kilómetros por tierra y mil 692 kilómetros a pie. Se instalaron 379 puestos de control y se inspeccionó a 6 mil 202 personas. Además, se ejecutaron 155 operativos en coadyuvancia con autoridades locales y federales.

Como resultado de estas intervenciones, se aseguraron cuatro armas cortas, tres armas largas, nueve cargadores y 100 cartuchos útiles. También fueron puestos a disposición ocho vehículos, 13 motocicletas y ocho inmuebles.

thumb
En paralelo a las tareas operativas, elementos navales proporcionaron seguridad perimetral en 13 cateos realizados por autoridades competentes.Cortesía

En materia de narcóticos, se decomisaron aproximadamente 13 gramos y 165 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina; 61 gramos y 27 dosis de hierba con rasgos propios de la marihuana, así como 19 dosis de un polvo blanco semejante a la cocaína.

En paralelo a las tareas operativas, elementos navales proporcionaron seguridad perimetral en 13 cateos realizados por autoridades competentes.

También distribuyeron 2 mil 249 volantes para fomentar la denuncia anónima, llevaron a cabo 35 charlas vecinales como parte de la estrategia de proximidad social y otorgaron 230 atenciones médicas en comunidades intervenidas.

Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para la integración de las carpetas de investigación, conforme al procedimiento legal aplicable.

fdm

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA