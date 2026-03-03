Del ‘¡El Gaaaas!’ al ‘Un bolillo pa’l susto’, pase de lista viral de una maestra | VIDEO

“No debían decir presente, sino una frase muy mexicana”. Con esa consigna, una maestra de primaria desató risas en el aula y en redes sociales. El video, publicado en la plataforma TikTok por la usuaria @lamissmaria_, se volvió viral al mostrar cómo sus alumnos respondieron al pase de lista con expresiones del imaginario popular mexicano.

La actividad convirtió un momento cotidiano en un auténtico “paisaje sonoro” lleno de pregones, frases de mamá y referencias culturales que forman parte del día a día en México.

Del ‘¡El Gaaaas!’ al ‘Un bolillo pa’l susto’

Durante la dinámica, los estudiantes sustituyeron el tradicional “presente” por frases como:

Tamales y atole”,

“¡El Gaaaas!”,

¿Cuántos tacos va a querer, güero?”,

“Ponte a trabajar o te doy una chancliza”,

Un bolillo pa’l susto”,

“Se compran colchones, tambores, refrigeradores…”,

Para la tristeza, unos buenos taquitos al pastor”.

Incluso un niño imitó la alerta sísmica, mientras otros recordaron regaños típicos como “Cuando tengas hijos, te vas a acordar de mí”.

El resultado fue una recopilación espontánea de expresiones cotidianas, muchas de ellas vinculadas a vendedores ambulantes, costumbres familiares y cultura de barrio.

Predominan los pregones

Más allá del tono humorístico, la actividad evidenció cómo los pregones y frases populares funcionan como patrimonio oral, transmitido de generación en generación. Desde el clásico anuncio de fierro viejo hasta la invitación a comprar gas o tacos, estas expresiones forman parte de la memoria colectiva y del entorno urbano.

En términos pedagógicos, dinámicas de este tipo pueden fomentar la participación, fortalecer la identidad cultural y generar un ambiente más relajado en el aula.

Aunque el video acumuló miles de reproducciones y comentarios positivos, también surgieron críticas. Algunos usuarios señalaron que este tipo de dinámicas puede resultar incómodo para alumnos introvertidos.

Comentarios como “Un infierno para los introvertidos” o “Preferiría tener falta que hacer esto” reflejaron la percepción de que no todos los estudiantes disfrutan actividades públicas de improvisación.

En un momento del video, un alumno no dijo frase alguna y la maestra respondió con un “Okeey”, reacción que algunos interpretaron como poco empática.

Dinámicas escolares y sensibilidad emocional

Especialistas en educación coinciden en que las estrategias didácticas creativas pueden fortalecer la convivencia escolar, siempre que consideren la diversidad de personalidades y estilos de aprendizaje.

El equilibrio entre participación y respeto al ritmo individual es clave para que actividades innovadoras no generen ansiedad en ciertos alumnos.

El video se convirtió en tendencia no solo por lo divertido de la dinámica, sino porque retrata escenas y sonidos reconocibles en cualquier colonia mexicana: el pregón del gas, el fierro viejo, el bolillo para el susto o los tacos al pastor.

En un país donde la cultura popular se construye en la calle y en la familia, el aula se convirtió por unos minutos en un espejo del México cotidiano.

asc