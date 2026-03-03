Alerta en salud mental: 1 de cada 7 adolescentes en el mundo vive con un trastorno mental

La adolescencia —que comprende la etapa temprana de los 10 a los 14 años y la tardía de los 15 a los 19— es un periodo de transformación profunda en el que se consolidan la identidad, la autonomía y los vínculos sociales. Sin embargo, también representa una fase de alta vulnerabilidad emocional, ya que en estos años se definen hábitos, relaciones y mecanismos de afrontamiento que pueden influir en la salud mental a corto y largo plazo.

Los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad pueden afectar directamente el rendimiento académico, generar dificultades de interacción escolar, alterar hábitos de estudio y propiciar retraimiento social, incrementando el aislamiento y la sensación de soledad. En muchos casos, estos cambios pasan desapercibidos o se confunden con conductas propias de la edad, lo que retrasa la identificación oportuna.

La salud mental siempre se verá afectada por múltiples factores, especialmente por la forma en que cada individuo interactúa con su entorno social, atravesando periodos de estabilidad que pueden ser temporales”, señaló el Dr. Humberto Bautista, vocero oficial de PiSA Farmacéutica.

Factores que aumentan vulnerabilidad emocional

Salud mental en adolescentes. Especial

Durante esta etapa del desarrollo, los jóvenes enfrentan presiones sociales, exigencias académicas y una exposición constante a entornos digitales que intensifican la comparación y la autoexigencia. A ello se suman diversos factores que pueden incrementar la vulnerabilidad emocional, entre ellos:

Consumo de alcohol, tabaco, vapeo o drogas.

Violencia y/o bullying.

Uso problemático de redes sociales.

Trastornos alimenticios asociados a estándares corporales.

Estas conductas no solo impactan la salud física, sino que pueden agravar condiciones emocionales preexistentes y afectar el desarrollo integral del adolescente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 7 adolescentes en el mundo —equivalente al 15%— vive con un trastorno mental. Los trastornos de ansiedad, los del estado de ánimo como la depresión y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en personas de entre 10 y 19 años.

Un determinante para la estabilidad mental del adolescente es el ambiente familiar, que representa su primer contacto con el mundo exterior. Cuando existe comunicación, acompañamiento y empatía, se fortalecen factores protectores que pueden marcar una diferencia significativa en su bienestar emocional”, recalcó el Dr. Bautista.

Atención a la salud mental

Especialistas coinciden en que la detección temprana, el acompañamiento constante y la reducción del estigma son elementos fundamentales para atender la salud mental en esta población. Observar cambios persistentes en el estado de ánimo, alteraciones del sueño, aislamiento marcado o disminución en el desempeño escolar puede ser clave para buscar apoyo profesional oportuno.

Atender la salud mental en la adolescencia desde un enfoque integral no solo favorece el bienestar individual, sino que contribuye a fortalecer el entorno familiar, escolar y social. Invertir en prevención y acompañamiento durante esta etapa resulta determinante para garantizar mejores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

*mvg*