Con Prepa en Línea-SEP se amplía en 9 mil 600 lugares el acceso a la Educación Media Superior: Mario Delgado

Laura Toribio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que a partir de este 26 de enero y hasta el 4 de febrero se encuentra abierta la nueva convocatoria del sistema Prepa en Línea-SEP para quienes deseen continuar sus estudios de bachillerato, con lo que se amplía en 9 mil 600 lugares el acceso a la Educación Media Superior.

Al presentar la convocatoria para integrarse a la Generación 85 de este modelo educativo, Delgado Carrillo señaló que esta acción fortalece el Bachillerato Nacional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representa una alternativa flexible y accesible para que más jóvenes continúen su formación académica.

El titular de la Secretaría de Educación Pública invitó a personas mexicanas con certificado de secundaria, así como a personas extranjeras con estancia legal en México, a aprovechar esta oportunidad para cursar el bachillerato en modalidad en línea y dar continuidad a sus estudios.

Para participar en el proceso de registro, las y los aspirantes deberán contar con certificado de secundaria o su equivalencia, disponer de dos correos electrónicos válidos, personales e intransferibles que no hayan sido utilizados en convocatorias anteriores y que se mantengan activos durante todo el proceso, así como presentar acta de nacimiento y CURP.

Mario Delgado explicó que, una vez realizado el registro, las y los aspirantes deberán cursar el Módulo Propedéutico, que se llevará a cabo del 9 al 18 de febrero, el cual es obligatorio y tiene como finalidad desarrollar habilidades para el uso de la plataforma y el conocimiento del modelo educativo de Prepa en Línea-SEP.

Indicó que los resultados del Módulo Propedéutico se darán a conocer del 20 al 25 de febrero, y que las 9 mil 600 personas con las calificaciones aprobatorias más altas serán promovidas para continuar con su proceso de inscripción.

Una vez concluida la inscripción, las y los estudiantes promovidos recibirán una matrícula oficial y se integrarán a la Generación 85 para cursar el Módulo 1, del 2 al 29 de marzo.