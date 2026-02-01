Posiciona Mijes en Foro Internacional su gobierno digital como motor de inversión

Andrés Mijes posicionó a Escobedo, Nuevo León, a nivel internacional como un referente de desarrollo innovador, donde gracias a la digitalización y al modelo de gobierno de la 4T Norteña se ha convertido en un importante polo de inversiones que genera desarrollo y oportunidades.

Al participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, desde Panamá, Mijes reiteró que la digitalización es la clave para crecer y que el uso de la tecnología en la administración pública sí ayuda a atraer inversiones, generar empleos y hacer un gobierno más eficiente donde la prosperidad es compartida.

Escobedo en el panel “Ciudades, Digitalización e Innovación”

Fue durante su intervención en el panel “Ciudades, Digitalización e Innovación”, junto a Camila Merino, Alcaldesa de Vitacura, Chile; Rosana Chahla, Intendente de San Miguel Tucuman, Argentina; Cristian Eduardo Zamora, Alcalde de Cuenca, Ecuador, donde expusó el como la transformación digital puede traducirse en empleos, desarrollo económico y bienestar para la población.

Mijes subrayó que este modelo, alineado con la visión impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, demuestra que la tecnología aplicada con orden y reglas claras permite ahorrar tiempo y dinero a la ciudadanía, al mismo tiempo que fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

“Gracias a la digitalización nos hemos convertido en polo de desarrollo del continente”, dijo el Edil.

Añadió que, a través de la Visión de Estado, Escobedo se ha consolidado como un nuevo polo de desarrollo para Nuevo León y México, gracias a un gobierno que facilita trámites, reduce la discrecionalidad y brinda certeza jurídica.

Ante alcaldes de distintas ciudades de América Latina y expertos internacionales Mijes sostuvo que Escobedo demuestra que un gobierno ordenado, digital y confiable no solo atrae inversión, sino que convierte el desarrollo en bienestar tangible, posicionando al municipio como un modelo internacional donde la innovación es sinónimo de prosperidad compartida.

El uso estratégico de la tecnología

Explicó que, la 4T Norteña impulsa un modelo de crecimiento basado en información compartida, procesos transparentes y herramientas digitales que agilizan la relación entre gobierno y ciudadanía.

Uno de los principales instrumentos es el Permiso a la Confianza, que permite iniciar obras en un plazo de 3 a 5 días al cumplir requisitos mínimos, reduciendo costos, acelerando inversiones y eliminando incentivos a la corrupción.

Actualmente, dijo el Edil que el 100 por ciento de los trámites de Desarrollo Urbano en Escobedo se realizan en línea, lo que ha fortalecido la confianza de inversionistas y permitido a la población ahorrar tiempo y recursos.

Estoy aquí para demostrar que cuando un municipio ordena su gobierno, acelera sus trámites y respeta su palabra, la inversión llega, el crecimiento se sostiene y la justicia social deja de ser promesa para convertirse en política pública”, afirmó.

Durante el panel también se analizó el uso de datos y tecnología para integrar servicios públicos, mejorar la movilidad, reforzar la seguridad, modernizar la recaudación y el catastro, así como impulsar la gestión ambiental y la innovación en compras públicas.