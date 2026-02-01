"La paz en México no es sólo responsabilidad del estado": Episcopado Mexicano

La paz no es nada más un anhelo social para que "un día haya tiempos mejores" y tampoco es solo responsabilidad del estado, ya que todas las personas estamos obligadas a generarla y mantenerla.

De igual forma, limitarse a negar la realidad de la violencia y aplicar únicamente medidas técnicas no nos conducirá a una paz duradera, sobre todo si la ausencia de justicia y verdad continúan siendo constantes, expresó este domingo Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en el tercer y último día de los trabajos del Segundo Diálogo Nacional por la Paz.

Al ofrecer la conferencia magistral ¿Qué exige hoy la construcción de paz?, el representante de la iglesia católica en todo México destacó diversas acciones elementales para hacer frente al desafío histórico que tardará en superarse pues "la violencia no surgió de un día para otro" y cualquier intento para restaurar la paz "debe iniciar por ahí donde la dignidad humana ha sido herida o negada"; es decir, pasa por una "transformación cultural y espiritual".

Desde el auditorio de la ITESO de Guadalajara, Jalisco, destacó que "la violencia estructural no es sólo un problema de seguridad pública o de política criminal, es - bajo mi punto de vista - ante todo una fractura antropológica que entraña una oscuridad del corazón humano, que niega la dignidad del otro y que se alimenta de esquemas mentales, imaginarios, culturales y dinámicas sociales, que compiten con la lógica del amor, la lógica de la dominación que busca asegurar la paz por medio de poder armamentístico o de la fuerza, se basa precisamente en una antropología que no reconoce plenamente al otro como una persona (...) entender que la violencia no sólo afecta cuerpos, sino que - ojo - desfigura las conciencias y desfigura las relaciones. Se trata de una violencia que se normaliza en las prácticas sociales, se reproduce en la comunicación y se perpetúa en las estructuras que promueven el individualismo y la exclusión".

En el cierre del Segundo Diálogo Nacional por la Paz, @MonsRamonCastro presidente del Episcopado Mexicano, afirmó que la paz no es una utopía, sino una tarea creativa y generativa que México está llamado a asumir hoy.

Partiendo de una realidad herida por la violencia, llamó a… pic.twitter.com/gXN1bxIRsw — CEM (@IglesiaMexico) February 1, 2026

En una plática aplaudida con intensidad por sus asistentes, Castro Castro señaló que en el camino de construir la paz y mantenerla es necesario identificar las exigencias profundas de la comunidad y dejar de esperar soluciones inmediatas; además de poner en el centro de las estrategias a las víctimas del delito.

Insistió en que la paz "no puede seguir siendo concebida como una tarea exclusiva del estado, ni como una responsabilidad delegada" que se exige a unos cuantos.

Exige la participación activa de todos los sectores que nos hemos dado cita aquí: las iglesias, la sociedad civil, la academia, el sector empresarial, los jóvenes, las comunidades originarias todas las comunidades locales, está corresponsabilidad, supone abandonar la lógica de la acusación permanente y de asumir con honestidad" subrayó.

La denuncia es imprescindible en el largo proceso de pacificación al ser útil para no normalizar la violencia o lo que está corrupto; "callar ante la injusticia, no preserva la paz, la erosiona" y si se ha decidido a denunciar lo indebido, debe actuarse no desde el resentimiento sino "desde el amor a la verdad y el deseo sincero de una conversión personal y social".

De acuerdo con el manifiesto emitido por el Segundo Diálogo Nacional por la Paz, en los próximos días se entregarán a las autoridades locales, estatales y federales metodologías de construcción de paz sistematizadas por ese movimiento y que han sido probadas en su efectividad.

Se trata de estrategias concretas para acompañar a las víctimas, fortalecer la salud mental, educar para la convivencia, recuperar espacios públicos, impulsar la justicia restaurativa y prevenir las adicciones, entre otras acciones.

En el Segundo Diálogo Nacional por la Paz asistieron y participaron personas budistas, musulmanas, hinduistas, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, indígenas, integrantes de la comunidad ortodoxa, bautista, luterana, pentecostal y católicos. Los tres días de foros, análisis y propuestas reunieron a más de mil 200 líderes religiosos, sociales, empresariales y autoridades locales e integrantes de la sociedad civil.

jcp