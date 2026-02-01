Detienen a delegado de Morena en Oaxaca por tentativa de homicidio

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Rodrigo “N”, delegado del Partido Morena en Ejutla de Crespo, por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de una agresión con disparo de arma de fuego ocurrida en una zona residencial en la ciudad capital.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el pasado 29 de enero en la colonia La Chigulera de San Felipe del Agua, cuando el exdirector del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, al parecer alcoholizado, disparó a un trabajador de una casa vecina, provocándole lesiones graves, a consecuencia de las cuales fue internado para recibir atención médica.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, realizó las investigaciones ministeriales, teniendo como resultado la obtención de una orden de aprehensión del exservidor público y político.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron cumplimiento al mandato judicial, ejecutando la orden de aprehensión del morenista quien quedó a disposición del ministerio público para determinar su situación jurídica.

Detienen a un sujeto por violencia familiar

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de un hombre identificado como H.R.L., por el delito de Violencia Familiar, cometido en perjuicio de su esposa.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Comandancia de Investigación Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en inmediaciones del Fraccionamiento San José La Noria en la capital de Oaxaca, derivado de hechos ocurridos en los Valles Centrales.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos de violencia se registraron de manera recurrente entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, en esas fechas, una mujer cuya identidad está reservada por ley, habría sufrido violencia física y psicoemocional mediante humillaciones, amenazas de muerte y agresiones físicas directas ocurridas tanto en el domicilio conyugal ubicado en San Felipe del Agua de la capital oaxaqueña como en la vía pública.

Cuando la FGEO tomó conocimiento del caso inició las investigaciones ministeriales y periciales a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, que logró obtener una orden de aprehensión contra H.R.L., luego de documentar el grave daño emocional de la víctima derivada del ciclo de violencia.

Una vez detenido, H.R.L., fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

JCS