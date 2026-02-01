Jovencita pasea en motocicleta con su pareja, chocan contra señalamiento vial y ella muere

Una joven perdió la vida la madrugada de este domingo al salir proyectada de una motocicleta en la que viajaba como acompañante, luego de que el vehículo se impactara contra un señalamiento vial en el sur de Monterrey, en Nuevo León. En el mismo percance, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El fatal accidente fue reportado alrededor de la 1:46 horas de este domingo, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, una zona de alto flujo vehicular incluso durante la noche.

De acuerdo con los primeros informes, la motocicleta en la que viajaban dos personas se impactó contra un señalamiento de nomenclatura urbana, lo que provocó que la mujer saliera despedida varios metros.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias.

Al arribar, confirmaron el percance y procedieron a la evaluación de la escena, localizando a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica, quien ya no presentaba signos vitales pese a los intentos de valoración realizados por personal paramédico.

La víctima fue identificada como Juliana, de 23 años de edad, quien vestía pantalón negro, chamarra negra y guantes para motocicleta del mismo color.

Debido a la gravedad del impacto, la joven falleció prácticamente en el lugar, sin que fuera posible brindarle atención médica de urgencia.

El conductor de la motocicleta, pareja de la ahora fallecida, resultó con diversas lesiones y fue atendido en el sitio por socorristas, quienes posteriormente lo trasladaron en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Hasta el momento no ha sido oficialmente identificado por las autoridades.

Tras confirmarse el deceso, la zona fue acordonada por elementos de Movilidad Monterrey, quienes se encargaron de resguardar el área para evitar nuevos accidentes y facilitar las labores de las autoridades correspondientes.

El tránsito en el cruce se vio parcialmente afectado durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias.

Personal de servicios periciales acudió para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan esclarecer las causas del accidente.

La motocicleta involucrada fue retirada posteriormente del lugar, una vez concluidos los trabajos de investigación inicial.

No se ha informado aún si el exceso de velocidad o alguna otra condición influyeron en el choque.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

