Motociclista muere tras ser impactado por un vehículo

Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un choque con un automóvil cuando circulaba por calles del municipio de Monterrey, Nuevo León, hecho que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de vialidad.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 1 de febrero al filo de la 01:38 horas, en el cruce de la calle Profesor Celso Flores Zamora y la avenida Raúl Rangel Frías, en el municipio de Monterrey, cuando se reportó el accidente a los servicios de emergencia, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil Monterrey, Fuerza Civil, Movilidad de Monterrey y personal del CRUM.

Al arribar al sitio, los rescatistas confirmaron la presencia de un hombre tendido sobre la carpeta asfáltica, quien era el conductor de la motocicleta involucrada en el choque.

Durante la evaluación inicial, el personal paramédico determinó que el motociclista ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Según lo señalado por elementos de Protección Civil de Monterrey, a simple vista el motociclista presentaba lesiones severas, principalmente traumatismo en la parte frontal del cráneo, lo que habría sido determinante para su muerte.

En el lugar se estableció que el motociclista fue impactado por un vehículo de la marca Renault mientras circulaba por la zona.

Tras el choque, el conductor del automóvil se detuvo y solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, permaneciendo en el sitio a la espera de las autoridades.

La escena fue acordonada para evitar riesgos adicionales y permitir el trabajo de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Movilidad Monterrey tomaron control del área, desviando la circulación y recabando los primeros datos para integrar el informe correspondiente sobre lo ocurrido.

Se dio aviso a las autoridades ministeriales para que realizaran las diligencias de ley, entre ellas el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de los vehículos participantes.

El cadáver del motociclista fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia correspondiente, que permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento.

Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido dada a conocer de manera oficial.

Tampoco se ha informado si el exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente, aspectos que serán esclarecidos conforme avance la investigación.

Muere mujer tras salir proyectada de motocicleta

Una joven perdió la vida la madrugada de este domingo al salir proyectada de una motocicleta en la que viajaba como acompañante, luego de que el vehículo se impactara contra un señalamiento vial en el sur de Monterrey. En el mismo percance, el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital.

El fatal accidente fue reportado alrededor de la 1:46 horas de este domingo, en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y Alfonso Reyes, una zona de alto flujo vehicular incluso durante la noche.

De acuerdo con los primeros informes, la motocicleta en la que viajaban dos personas se impactó contra un señalamiento de nomenclatura urbana, lo que provocó que la mujer saliera despedida varios metros.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias.

Al arribar, confirmaron el percance y procedieron a la evaluación de la escena, localizando a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica, quien ya no presentaba signos vitales pese a los intentos de valoración realizados por personal paramédico.

La víctima fue identificada como Juliana, de 23 años de edad, quien vestía pantalón negro, chamarra negra y guantes para motocicleta del mismo color.

Debido a la gravedad del impacto, la joven falleció prácticamente en el lugar, sin que fuera posible brindarle atención médica de urgencia.

