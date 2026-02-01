Aplican vacunas contra sarampión, influenza y neumococo en Feria del Tamal

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se hizo presente en el Tamal Fest que se realiza en el municipio de Juárez, Nuevo León, para aplicar vacunas de la campaña en contra del sarampión, influenza, neumococo y todas las del esquema básico.

El Tamal Fest es una feria que se realiza en el ayuntamiento metropolitano de Juárez, considerada como la capital del tamal.

Esta es la segunda edición y honra la gastronomía de ese ayuntamiento.

A través de un comunicado, la delegación estatal indicó que este domingo estarán instalados de las 13:00 a las 19:00 horas frente a la Unidad Médica Familiar (UMF) 20.

Este fin de semana, el IMSS instaló una brigada de vacunación en la Macroplaza en donde hubo "sold out" de vacunas.

El personal de enfermería de la UMF 15 aplicó un total de 2 mil 285 dosis: mil en contra de la influenza, mil contra el sarampión, 100 contra rubéola-paperas, 100 tétanos-difteria, 10 rotavirus, 5 contra el tétano-difteria-tos ferina, 150 neumococo, 10 hexavalente y 10 dpt.

Personal del IMSS se hizo presente en el Tamal Fest Foto: Especial

La Secretaría de Salud mantiene una fase intensiva de vacunación de sarampión, por lo que el acumulado desde febrero del año pasado sumó más de 7 mil contagios.

Dicha situación ha puesto a México en riesgo de perder la certificación de país libre de sarampión, lo cual, será revisado por la Organización Panamericana de la Salud el próximo mes de abril, donde se evaluará si se logró contener la transmisión del virus.

¿Quiénes deben vacunarse?

La estrategia nacional de vacunación contra sarampión también se está realizando -casa por casa- en las entidades donde el brote muestra mayor intensidad como Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México y Guerrero, entre otras.

Además, las vacunas están disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y demás instituciones públicas de salud sin importar la derechohabiencia.

Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.

JCS