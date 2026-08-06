Por suspensión al aguacate, la bancada del PRI pide cuentas a Economía y Cancillería

Ante la suspensión temporal de las importaciones de aguacate procedente de Michoacán por parte de Estados Unidos, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente la comparecencia de los titulares de las secretarías de Economía, Marcelo Ebrard, y de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, para explicar las causas de la medida y las acciones que emprenderá el Gobierno federal para contener sus efectos.

Encabezados por el coordinador parlamentario Rubén Moreira Valdez, los legisladores priistas adelantaron que impulsarán un punto de acuerdo para que ambos funcionarios rindan cuentas sobre las gestiones realizadas ante las autoridades estadounidenses y presenten un plan de apoyo para los productores afectados.

La decisión de Washington se produjo luego de que inspectores encargados de supervisar y certificar los embarques de aguacate destinados al mercado estadounidense suspendieran sus actividades, situación que paralizó temporalmente las exportaciones del principal producto agrícola de exportación de Michoacán.

Para el PRI en San Lázaro, la medida representa un nuevo golpe para la economía de la entidad y evidencia la vulnerabilidad de una industria que genera más de 200 mil empleos directos e indirectos.

Los legisladores señalaron que, además de enfrentar la incertidumbre comercial, los productores michoacanos operan desde hace años bajo la presión de grupos delictivos que les exigen pagos ilegales, los amenazan y, en algunos casos, los convierten en víctimas de ataques armados.

“La inseguridad que vive la entidad también tiene consecuencias económicas”, advirtieron los diputados, quienes atribuyeron al Gobierno de Michoacán la falta de resultados para contener las extorsiones que afectan a uno de los sectores más rentables del campo mexicano.

En su propuesta, los priistas demandarán que la SE explique las razones que derivaron en el retiro del personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de las inspecciones fitosanitarias, así como las negociaciones emprendidas para restablecer el proceso de certificación que permite la entrada del producto mexicano al mercado estadounidense.

Asimismo, precisaron que solicitarán conocer la evaluación oficial sobre el impacto económico y comercial de la suspensión para productores, empacadores, exportadores, jornaleros y transportistas, además de las repercusiones para el intercambio comercial entre ambos países.

La bancada tricolor también urgirá a las secretarías de Economía y Relaciones Exteriores a establecer de inmediato canales de diálogo con el Gobierno estadounidense para reactivar las labores de inspección y evitar que la suspensión se prolongue.

Los diputados priistas advirtieron que la importancia del sector obliga al Gobierno federal a actuar con rapidez. Tan sólo en 2024, Michoacán exportó aguacate por 3 mil 525 millones de dólares, de acuerdo con cifras de Data México.

El monto supera con creces los 333 millones de dólares reportados por Jalisco, segundo productor nacional, y coloca a la entidad como el principal proveedor del llamado “oro verde” para el mercado internacional.