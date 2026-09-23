Huracán Polo baja a categoría 4; está frente a las costas de Guerrero y Colima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Polo pasó de categoría 5 a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. El meteoro se ubica a 300 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 540 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, mientras mantiene condiciones de viento y oleaje en costas del occidente y sur del país.

El organismo prevé rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 7.0 a 9.0 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Además, se espera oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco y Oaxaca.

Polo mantiene alerta de lluvias y fuerte oleaje

La circulación del huracán Polo refuerza la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en estados del occidente y sur del país.

Las entidades que serán más afectadas por estas condiciones son Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, de acuerdo con la información proporcionada por el SMN.

Ante estas condiciones, el organismo recomendó a la población extremar precauciones en las zonas señaladas por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima.

SMN pide atender recomendaciones de Protección Civil

El SMN también pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Entre las acciones recomendadas se encuentra extremar precauciones en general en las zonas de los estados mencionados debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.

Las autoridades mantienen estas recomendaciones ante las condiciones asociadas con el huracán Polo, que actualmente se encuentra en categoría 4.

*mcam