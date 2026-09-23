Durango: Acusan negligencia tras muerte de bebés; padres desconfían de indagatorias

Familiares de los recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Durango exigieron ayer justicia, el esclarecimiento de los hechos y un trato más humano, tras manifestar su desconfianza respecto a las investigaciones sobre la muerte de cinco bebés entre el 15 y 19 de septiembre.

Los padres denunciaron que nunca se les mostró un estudio clínico ni se practicaron necropsias a las víctimas.

Diego Tobalín, papá de Darío, señaló: “Nosotros nunca vimos una hoja, nunca vimos un estudio, nunca vimos lo que ellos nos mencionaban, ni siquiera una necropsia hubo a ninguno de los bebés”.

Diego Tobalina, padre de Darío, bebé fallecido en hospital de Durango. Foto: Omar Hernández.

Por su parte, Jesús Ruacho, papá de Liam, pidió al instituto un trato más humano.

Familias piden esclarecer la muerte de los bebés

(Pedimos) que se esclarezca todo… también al IMSS que haya mejoras, fue lo que hablamos con los directivos que hagan mejoras, que tengan más trato humano hacia las personas, para que esto no pase, porque no queremos que otra familia más esté sufriendo lo que acabamos de pasar y es lo que les pedimos no más”.

Mientras tanto, pacientes y familiares del hospital denunciaron deficiencias sanitarias y de medicamentos en el nosocomio.

Aseguran que han notado la presencia de chinches en el mobiliario y las camas del centro médico, con especial afectación en sectores como el área de medicina interna.

Adriana Toriz Saldaña, coordinadora de vigilancia epidemiológica del IMSS, informó que llegaron a Durango autoridades sanitarias federales de la Dirección General de Epidemiología, Cenaprece y de la Cofepris, para que junto con los equipos del IMSS, realicen una revisión exhaustiva, clínica y epidemiológica, sanitaria e integral.

Jesús Ruacho, padre de Liam, bebé fallecido en hospital de Durango. Foto: Omar Hernández.

Autoridades revisan posibles causas de las muertes

Saúl Fernández Saracho, de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, dijo que una de las principales líneas de investigación apunta a una posible negligencia del personal a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Algún descuido en el lavado de manos del personal obviamente, esto es un error humano que pudiera suceder, que no hubiera jabón adecuado precisamente”, sostuvo.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer en su mañanera que el director general del IMSS, Zoé Robledo, se trasladó a Durango para atender el caso.

Señaló que el IMSS ya investiga lo ocurrido y mantiene contacto con las familias de los menores.

IMSS identifica una bacteria durante vigilancia sanitaria

El Seguro Social informó que durante las acciones de vigilancia realizadas en el hospital fue identificada una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital.

Sin embargo, el instituto aclaró que, con la información disponible hasta ahora, no existe evidencia suficiente para establecer las causas.

*mcam