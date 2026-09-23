Llevan al pleno del Senado críticas de Trump y se arma confrontación

Aunque iba preparada con su megáfono, por si el presidente del Senado, Higinio Martínez, le cerraba el micrófono, la tolerancia del morenista permitió que esta vez Lilly Téllez no encendiera los ánimos del pleno, aunque en tres ocasiones él le pidió que se ciñera al tema.

Téllez aprovechó la aprobación de una efeméride para llevar a la tribuna las críticas del presidente de EU, Donald Trump, hacia México, expresadas en la Asamblea General de la ONU.

Esto es brutal, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Estamos ante el momento más grave de la vergüenza en la que el narcopartido Morena ha llevado a México. Todos los países del mundo están, en este momento, hablando sobre lo que se acaba de señalar, que México es el epicentro de la violencia de los cárteles, que México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, expresó.

Lilly Téllez, senadora del PAN. Foto: Especial.

Loera responde a los señalamientos sobre México

El morenista Juan Carlos Loera de la Rosa también fue a tribuna, pero a resaltar los esfuerzos de México por combatir a los delincuentes y atender las causas que los originan.

Más bien también el gobierno de EU, de manera respetuosa, le decimos desde esta tribuna que debe cumplir con su responsabilidad de evitar el tráfico de armas ilegales a nuestro país, que forma parte central de esa violencia y empoderamiento de los grupos criminales”, dijo el morenista.

Momentos después, en conferencia de prensa, Higinio Martínez expresó que “me parece que se diga en la ONU este tipo de afirmaciones... pero yo diría que estamos acostumbrados ya los mexicanos a escuchar este tipo de señalamientos del presidente de EU y no debe sorprendernos. No debe sorprendernos porque es su estilo, es su forma, es su característica.

“Todos sabemos lo que pasa en este país y lo que pasa en este país es una lucha permanente, por supuesto, contra el crimen organizado, contra la delincuencia”, dijo.

Beltrones y Velasco hablan sobre seguridad

El senador Manlio Fabio Beltrones expresó en entrevista que “la relación con EU enfrenta una crisis por herencia de los abrazos, no balazos de AMLO; y ahora se necesita más coordinación”.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, dijo que “ha habido un combate frontal en estos últimos 2 años al crimen organizado... también tenemos que tener autocrítica y saber que hace falta todavía mucho por hacer en el tema de seguridad”.

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