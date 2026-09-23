Piden transparentar encuestas en la 4T; PVEM hace llamado

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, consideró necesario que se respete el resultado de las encuestas que se aplican para determinar a los coordinadores de la defensa de los logros de la Cuarta Transformación en los estados donde habrá elección de gobernador.

En entrevista, explicó que todos los integrantes del bloque oficialista son importantes y necesarios para dar continuidad al proyecto, por lo que confió en que el Partido del Trabajo (PT) se mantendrá dentro de la coalición.

Yo lo que creo que es importante que se respeten las encuestas, que exista transparencia en el método y que la mujer o el hombre que esté mejor posicionado encabece los trabajos, que fue el acuerdo que se hizo desde un inicio”, explicó.

Velasco Coello recordó que en el proceso interno de 2023 para la definición de la candidatura presidencial fue fundamental la claridad en los ejercicios de opinión pública.

Fue muy importante que existiera mucha transparencia en el método de las encuestas y que estas se publicaran cuando salieron los resultados donde ganó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que lo más conveniente es que estas encuestas que se han venido realizando se publiquen en cada una de las entidades”, apuntó.

Velasco pide evitar la soberbia y mantener unido al bloque oficialista

Cuestionado sobre si el bloque oficialista podría prescindir del PT para ganar los comicios, el líder parlamentario sostuvo que la presencia de esa fuerza política es determinante en varios territorios.

“Evidentemente el PT es importante en muchos estados y en una elección nunca hay que ser soberbio. Los que hemos sido candidatos en distintas ocasiones sabemos que nunca puedes dar por hecho lo supuesto.

“Los puntos que tiene el PT en municipios, distritos locales, federales y entidades federativas pueden llegar a hacer la diferencia entre perder o ganar una alcaldía, un estado o una diputación. Por eso hago un llamado a que nos mantengamos todos unidos”, enfatizó.

PT analizará alianzas con Morena caso por caso en cada estado

Por su parte, la senadora petista Lizbeth Sánchez García precisó que la política de alianzas con Morena se analizará de manera individual según la región.

“No hemos hablado de ruptura en ningún momento. Nosotros creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación. El profesor Alberto Anaya Gutiérrez la ha encabezado desde hace muchos años, incluso desde antes de que existiera Morena; así que sólo hay algunos temas que se están acomodando y que se tienen que platicar”, puntualizó.

Respecto a si irán juntos en los próximos procesos electorales, la legisladora indicó que dependerá de la realidad política de cada entidad.

“He visto que en algunos lugares iremos juntos y en otros separados; eso va a depender de la coyuntura de cada estado. No hay ruptura porque seguiremos firmes en torno a la Cuarta Transformación y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A lo mejor habrá temas en los que no coincidamos localmente, pero en el plano federal estaremos juntos”, concluyó.

*mcam