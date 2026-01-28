¿Por qué se llama “Panchito Cortés” el elefante marino localizado en Nayarit? Esto sabemos

Un animal marino poco visible en público, se hizo presente en la Playa Los Ayala, en el estado de Nayarit, donde turistas tanto nacionales como extranjeros quedaron boquiabiertos por el tamaño de dicha especie, quien al parecer estaba varada en la orilla de la costa.

Debido al número de curiosos que estaban presentes, fue necesario llamar a las autoridades pertinentes, quienes acudieron al sitio a constatar lo que se había reportado, encontrándose con un viejo conocido, Panchito Cortés.

Panchito es un Elefante Marino del Sur (Mirounga leonina) el cual arribó a la playa con una sola idea, tomar un poco de sol, algo típico en su especie.

Dicha versión fue constatada por Excélsior, que informó en su momento, de acuerdo al Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos (GRIMMA), esta especie sale a la playa a descansar, termorregular su cuerpo, recuperar energía o mudar de piel y pelaje, un proceso que ocurre cada año.

Derivado de lo anterior, fue que las autoridades navales y ambientales al ver a Panchito de nuevo pusieron un cerco, garantizando la privacidad de esta especie con el fin de respetar su espacio, el cual es clave para que pueda completar su descanso y así retornar a las aguas y su viaje.

¿Por qué se llama Panchito Cortés?

Bajo toda esta premisa surge la duda del nombre que se le puso a este peculiar elefante marino, el cual fue visto por primera vez en el mes de julio de 2020 en la Playa San Pancho, Nayarit, donde lo bautizaron como Panchito.

Ahora bien su peculiar apellido se da por el traslado que hizo el ejemplar hasta Mazatlán, Sinaloa, nadando 250 kilómetros, para luego recorrer otros 650 kilómetros y convertirse en visitante asiduo de San Felipe, Baja California, en el Mar de Cortés o Golfo de California, donde la comunidad lo adoptó poniéndole Cortés, para completar su nombre: Panchito Cortés.

Roberto Moncada Cooley, presidente del GRIMMA, destacó que Panchito Cortés, es un macho que en 2020 tendría entre 5 o 6 años, por lo que ahora se calcula que rondaría los 11 o 12 años de edad.

fdm