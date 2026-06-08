Por celos, sujeto golpea a su pareja mientras viajan en un vehículo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Nuevo León, detuvieron a un presunto violentador que fue sorprendido viajando a exceso de velocidad y con aliento alcohólico en la colonia San Francisco.

La captura de Adolfo “N”, de 28 años de edad, fue posible luego de una denuncia vía telefónica presentada por su esposa, quien viajaba en el asiento del copiloto del vehículo Tsuru conducido por el masculino.

Según el reporte de la víctima, ambos habían regresado de Montemorelos, donde estuvieron en casa de su mamá, luego de que Adolfo se pusiera agresivo y celoso. En el trayecto al municipio de Santiago, el hombre continuó agrediendo verbalmente a la mujer, a quien además golpeó el rostro con el puño cerrado.

También mencionó haber sido amenazada de muerte luego de que Adolfo le mostrara una navaja. Finalmente, el ahora detenido le quitó el celular con el cual momentos antes la joven había realizado la denuncia al Centro de Inteligencia para la Vigilancia, proporcionando placas de circulación y ubicación exacta.

Cuando el presunto notó la presencia policiaca arrojó el móvil y el arma blanca por la ventanilla del coche; sin embargo, ya era tarde y terminó siendo aprehendido por los uniformados.

Adolfo “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado por la probable comisión del delito de violencia familiar, mientras que su vehículo quedó asegurado.

El Gobierno Municipal de Santiago recordó a la ciudadanía que cuenta con diversas estrategias de protección para las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo Casa Segura, Casa Rosa y la Pulsera Vital.

Asimismo, destacó de impulsar una campaña en redes sociales para que los agresores tengan en cuenta que, si violentan a una mujer, su destino será la prisión.

Si eres mujer y vives una situación de violencia, no dudes en llamar al Centro de Inteligencia para la Vigilancia de Santiago, al 81-2002-7848; a la Línea Rosa, 81-8881-1111, o al número nacional de emergencias 911”, aconsejó el municipio.

Capturan a taquero que prendió fuego a su pareja

Por Aracely Garza

Un taquero, acusado de prender fuego a su pareja sentimental en la Ciudad de México, fue detenido por policías de Monterrey, Nuevo León.

El sujeto cuenta con orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar y violación.

La detención se registró cuando agredió a los uniformados que lo abordaron en el cruce de 15 de Mayo y Juárez, en el centro de la ciudad.

El hombre fue identificado como Agustín Rodolfo “C”, de 33 años.

Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia cuando visualizaron al individuo que, al percatarse de su presencia, tomó una actitud evasiva, por lo que de inmediato detuvieron la marcha de la patrulla.

Durante las investigaciones sobre su estatus legal se percataron que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos mencionados.

La víctima es su pareja sentimental, una mujer de 30 años, a quien en una discusión arrojó alcohol y le prendió fuego, con lo que le ocasionó heridas graves.

Los hechos se registraron el 7 de diciembre en una colonia de la alcaldía Gustavo A Madero, en la capital del país.

Además, cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo y extorsión.

Agustín Rodolfo fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.