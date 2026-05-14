Por amenaza de balacera aplican operativo mochila en Centro Universitario Franco Mexicano

Ante las presuntas amenazas por una balacera en el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey (CUM) se implementó el operativo mochila y se reforzó la seguridad policial al exterior del inmueble.

Los hechos se registraron este jueves luego de que aparecieron pintas en los baños de la escuela donde alertaba sobre un ataque en la institución educativa.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal confirmó que envió patrullas al exterior de la escuela además de que pudo apreciarse la presencia de un grupo canino.

En un comunicado dirigido a los padres de familia, ayer el CUM confirmó las amenazas a través de pintas realizadas en el área de sanitarios y anunció que se realizaría el Operativo Mochila.

Además, en el mismo escrito se resaltó que la asistencia a clases este jueves quedaba a consideración de los padres de familia.

La institución solicitó la colaboración de los alumnos para dar con el responsable de las amenazas.

Operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano tras una amenaza de balacera Foto: Especial

Implementan operativo mochila

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey detalló que implementó un operativo en la institución educativa para brindar seguridad ante las presuntas amenazas recibidas.

Precisó que desde temprana hora arribaron elementos de Proximidad y del Grupo Canino.

La institución educativa se ubica sobre la avenida Gonzalitos en la colonia San Jerónimo. En el lugar padres de familia y directivos se encargaron de realizar el llamado “Operativo Mochila”.

Desde el miércoles, los padres de familia recibieron un comunicado del centro escolar donde se notifica que en uno de los sanitarios encontraron una leyenda de la amenaza de ataques, por lo que se optó por tomar medidas preventivas”, informó la autoridad municipal en una ficha informativa.

Precisó que la policía de Monterrey implementó el operativo y desde esta mañana se resguarda el plantel.

Además, se brindó apoyo con el Grupo Canino durante el dispositivo que se realizó entre el alumnado para la revisión de las mochilas.

Operativo en el Centro Universitario Franco Mexicano tras una amenaza de balacera Foto: Especial

jcp