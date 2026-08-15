Sismos sacuden a habitantes de Chiapas y Nuevo León

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este sábado 15 de agosto en Chiapas, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El movimiento ocurrió a las 7:32 horas y tuvo su epicentro 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, una zona ubicada frente a las costas del Pacífico y cercana a la frontera con Guatemala.

Según los primeros datos del Sismológico Nacional, el temblor se originó a una profundidad de apenas 8 kilómetros, con coordenadas 14.05 de latitud y -93.22 de longitud. Hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas relacionados con este sismo.

En los últimos días la actividad sísmica registrada en diversas partes del mundo, ha puesto en alerta a los mexicanos, sobre todo por los terremotos más devastadores; los chiapanecos recuerdan el sismo del 17 de julio magnitud 6.8 que también se sintió fuerte en Guatemala.

Chiapas es una de las entidades con mayor actividad sísmica del país, la zona se encuentra influenciada principalmente por la interacción de las placas de Cocos y Norteamérica, lo que genera una actividad constante frente a las costas del sur de México.

Monterrey también con sismo

Calles de NL

Por Aracely Garza

Un sismo de 3.5 grados se registró ayer viernes en el ayuntamiento de Santa Catarina en donde vecinos reportaron un fuerte estruendo, pero Protección Civil de Nuevo León descartó daños o personas lesionadas.

El evento tuvo lugar a las 20:06:35 horas y se localizó a 12 kilómetros al norte de Santa Catarina con una latitud de 25.78 grados y una longitud de menos 100.441 grados, así como una profundidad de 5.0 kilómetros.

El ayuntamiento de García, también descartó afectaciones.

Sin embargo, como medida de seguridad se mantienen los recorridos de supervisión y vigilancia.