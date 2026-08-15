“Mi mamá dijo que no respirara”: niña relata cómo la salvaron de explosión

CUERNAVACA.- El testimonio de Isabel, niña de seis años a quien su madre abrazó y protegió con su cuerpo para que no se quemara en la explosión de la pipa propiedad de la empresa Tomza Gas Titanium, el pasado 6 de agosto, describe el mayor sacrificio que una madre puede hacer.

Su madre falleció este jueves, tras la amputación de su pierna y múltiples heridas en su cuerpo que la mantuvieron hospitalizada primero en Cuernavaca y luego en la Ciudad de México.

Isabel relató:

“Yo pensé que habían... que nos habían echado agua con una Kärcher”.

—¿Con una Kärcher? ¿Y luego? —preguntó su papá.

—Mi mamá dijo que no respirara.

—¿Y luego?

—Luego ella me protegió y luego se prendió fuego.

—¿En dónde?

—Por afuera del carro. Y como se metió el gas, también por adentro. Y luego mi mamá abrió la puerta y me sacó cargando.

Tras ocho días, Viviana Aguilar perdió la batalla. Sus quemaduras alcanzaron su sistema linfático y la sangre dejó de fluir en sus extremidades. La joven madre deja a tres niños en la orfandad: Sonia, de 15 años; Emanuel, de 10, y la pequeña Isabel, que ese 6 de agosto la acompañó a su trabajo.

Emmanuel Maldonado Rodríguez, quien fuera la pareja sentimental de Viviana, dijo: “Si Viviana no hubiera hecho un escudo humano ante las llamas, mi hija estaría... hubiera muerto en el... en ese momento. Viviana absorbió todo el daño que pudo haber absorbido mi hija para mantenerla a salvo. Ya había entrado la otra llamada y es una señora que me comenta que están muy lesionadas. Viviana me dijo: ‘Apúrate porque vamos muy mal y vamos hacia el Hospital Parres’”.

Christian Cabet Vizuet Almaguer, abogado de las víctimas, expresó que se “está iniciando el delito por lesiones, hay daños, como bien lo sabemos todos, pero al día de hoy, pues evidentemente se reclasifica. El delito sería homicidio, es homicidio culposo, esto en virtud de que existe una negligencia, una impericia”.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, confirmó que “en este caso ya se inició la investigación...”.

—No, perdón. Le pregunto de nuevo. No le estoy preguntando si inició, le estoy preguntando por qué no está sancionada en este momento la empresa...

—Porque está en proceso la investigación, por eso.

—¿Cuánto va a durar eso?

—Estamos trabajando de la mano con la Fiscalía... el tiempo que nos lleve la investigación.