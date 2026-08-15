Nación Tohono O’odham frena muro fronterizo en Arizona

SONOYTA, Son.— La autoridad tradicional de la Nación Tohono O’odham, que habita al suroeste de Arizona, pusieron letreros de “prohibido el paso” donde advierten a contratistas designados por la Administración de Estados Unidos, que no se metan a su reserva indígena para la construcción de la segunda valla fronteriza en los límites con Sonora, porque existe un Código Federal que protege su territorio y recursos naturales.

En la advertencia, colgada en letreros físicos sobre el muro fronterizo, en redes sociales y difundida a través de medios de comunicación el pueblo originario transfronterizo conformado por 37 mil miembros con doble nacionalidad, que habitan en ambos lados de la línea Internacional, recalcan que nadie se meta a su reserva territorial o podrían ser sujetos a denuncias civiles o penales, e incluso hasta la incautación de bienes.

La segunda valla fronteriza proyectada por el Departamento de Seguridad Nacional de EU contempla el uso de inteligencia artificial y sensores de movimiento en territorio indígena protegido. Daniel Sánchez Dórame

La advertencia va dirigida, principalmente a empresas constructoras que designó el Departamento de Seguridad Nacional de EU para reforzar la línea internacional con el llamado muro inteligente de Trump, una segunda valla con tecnología de inteligencia artificial, vigilancia remota, fibra óptica y sensores de movimiento.

La prohibición de entrar a su territorio a contratistas y personas ajenas al pueblo originario está basada en el Código de los Tohono O’odham, una recopilación de leyes estadunidenses creado para defender los intereses de su reserva indígena en Arizona.

Verlon M. Jose, presidente de la tribu, sostiene ante cortes federales que cualquier cambio en los límites de la reserva debe ser aprobado por una ley del Congreso y no por decisión unilateral del Ejecutivo. Daniel Sánchez Dórame

Verlon M. Jose, chairman de la Nación Tohono O’odham recordó que recientemente la autoridad tradicional presentó una denuncia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington DC. en la que sostienen que la construcción del muro, fue una decisión unilateral del Gobierno, que representa una violación a su territorio y al artículo 258 del Título 28 del Código de EU, en donde se establece que cualquier cambio en los límites de una reserva indígena se debe realizar mediante una ley del Congreso.

El territorio comparte exactamente 62 millas (100 kilómetros) de extensión a lo largo de la línea fronteriza internacional entre los estados de Sonora y Arizona.

Del lado mexicano de la frontera, el territorio de los Tohono O’odham abarca desde El Sásabe hasta el municipio de Plutarco Elías Calles, mejor conocido como Sonoyta.

Daniel Sánchez Dórame

Mientras la tribu protesta por la construcción del muro, las empresas constructoras bombean agua desde el subsuelo para hacer la mezcla de concreto que cimenta al acero del muro fronterizo, lo que podría secar a Quitobaquito, un oasis en el Desierto de Sonora.