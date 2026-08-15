Acumulación de sargazo desata una crisis económica en el Caribe

El sargazo permanece acumulado y abandonado en la Bahía de Akumal.

Frente a las viviendas de la franja costera, la plaga alcanza estratos de hasta dos metros de altura, donde la tonalidad de la macroalga delata el tiempo que lleva en fa e de putrefacción sobre la arena, con capas que suman cinco, tres y un mes de antigüedad.

La problemática genera un círculo vicioso para la región: a mayor volumen de macroalga, menor es la afluencia de visitantes y la caída del turismo reduce a su vez los recursos financieros disponibles para las tareas de recolección.

Esta crisis mantiene en una situación crítica al municipio de Tulum, donde se ubica la comunidad de Akumal, reconocida por el nado con tortugas carey.

Jorge Alberto Portilla, séptimo regidor del Ayuntamiento de Tulum. Ernesto Méndez

Jorge Alberto Portilla, séptimo regidor del Ayuntamiento de Tulum, destacó que en plena temporada vacacional la ocupación en los establecimientos de hospedaje registra apenas 20%.

El funcionario y empresario de los sectores de la construcción y el turismo reveló que existen centros hoteleros que suman dos meses sin recibir a un solo huésped.

Estamos hablando de que hay hoteles que tienen dos meses sin que llegue un sólo huésped.”

Esta falta de visitantes ha provocado el cierre de aproximadamente 50% de los comercios en Tulum.

Explicó que la afectación no siempre es visible en las avenidas principales, donde el reducido flujo de turistas mantiene abiertos algunos locales, sino en establecimientos de reciente creación que no lograron consolidarse financieramente.

“A lo mejor en algunos lugares no se ve; hay algunas calles emblemáticas donde llega el poquito turismo que hay y encuentra los negocios abiertos, pero por ejemplo, restaurantes de reciente creación, que no estaban consolidados, no aguantaron y ya cerraron sus puertas”, subrayó.

Además, el desempleo en la zona va en aumento y parte de la fuerza laboral ha comenzado a retornar a sus estados de origen, principalmente a Chiapas, Tabasco y Yucatán, en búsqueda de oportunidades de ingreso.

Portilla lamentó la pérdida del atractivo natural de la zona al señalar que no hay acceso al mar para los bañistas, debido a las densas capas de sargazo que continúan recalando en la costa.

¿Cómo te explico que no hay playas?, o sea, no hay acceso al mar para poderte bañar, debido a las grandes cantidades de sargazo que sigue llegando.”

INVERSIÓN PÚBLICA

La expectativa de recuperación para el Caribe Mexicano se concentra en la inversión de dos mil millones de pesos anunciada por el gobierno federal a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El plan contempla frenar el arribo masivo de la macroalga mediante su recolección en altamar, aprovechando su nueva clasificación como recurso pesquero.

Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Marina (Semar) pondrá en operación en los próximos meses un nuevo buque denominado Sargassum, con capacidad para recolectar hasta 650 toneladas diarias de sargazo antes de que toque la orilla.

Esta embarcación se sumará al buque oceánico Natans y a 11 sargaceras costeras, con una capacidad conjunta de retiro de hasta 500 toneladas por jornada.

El objetivo es destinar el sargazo capturado en mar abierto como insumo para el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, un complejo que se edificará en un terreno de 38 hectáreas a siete kilómetros del muelle de Puerto Morelos, con proyecciones para iniciar operaciones en 2027.

Mario Robledo, fundador de la marca SZS SargazoSandals. Ernesto Méndez

En el ámbito del emprendimiento, desarrolladores como Mario Robledo requirieron dos años de investigación para formular un proceso de manufactura de sandalias a base de sargazo, obteniendo un producto sustentable y seguro.

El fundador de la marca SZS SargazoSandals, quien gestiona la patente de su invención, detalló que se emplean cerca de cuatro kilos de sargazo húmedo para elaborar cada par de calzado.

Señaló que se requieren estímulos fiscales y apoyos financieros para trasladar la cadena de producción, asentada en León, Guanajuato, hacia el Caribe Mexicano.

Explicó que concentrar los procesos en Quintana Roo reduciría los costos de transportación y optimizaría el control de calidad, aunque la inversión para reubicar la maquinaria resulta elevada.

A nosotros nos conviene tener todo en un mismo lugar, se bajan costos y se asegura aún más el control de calidad, pero es muy caro mover la producción de un lugar a otro o comprar maquinaria nueva.”

Robledo agregó que la macroalga posee un alto potencial para la elaboración de diversos bienes de consumo, por lo que prevé lanzar próximamente al mercado tapetes para yoga y tenis deportivos.

En la actualidad, el sargazo recolectado en Quintana Roo ya se procesa para la fabricación de materiales de construcción como el sargacreto (bloques y adoquines), bioestimulantes y fertilizantes agrícolas, bioplásticos y bases para la industria cosmética.